Calcio, si chiude sull’1-1 il match di Elite League tra Italia e Germania Under 20

Finisce con un pareggio l’esordio dell’Italia nella Elite League, il torneo riservato a otto nazionali che la nostra formazione si è aggiudicato nel 2022. La sfida odierna tra Germania e Italia disputata all’Auf Dem Wurplatz di Berlino ha visto il punteggio finale di 1-1, con sostanzialmente un tempo a testa.

L’Italia è scesa in campo con Palmisani tra i pali, quindi Barbieri, Regonesi, Riccio, Fontanarosa, Faticanti, D’Andrea, Hasa, Montevago, Ignacchiti e Koleosho. I padroni di casa sono passati in vantaggio a un solo giro di lancette dal termine della prima frazione di gioco grazie ad una rete di Bauer a seguito di una azione in mischia nell’area di rigore azzurra, con la nostra difesa che non ha saputo liberare il pallone.

Nella ripresa la squadra italiana ha provato a tornare in partita e ci riesce al 57′ con un bel gol di Volpato che, dal limite dell’area, ha scaricato un bel sinistro che, prima si è stampato sul palo, quindi si è insaccato in rete. Gli Azzurrini hanno provato a sfruttare il momento, ma i padroni di casa hanno saputo reggere l’urto nel momento più complicato, conducendo in porta l’1-1 finale.

Il prossimo impegno per i ragazzi del commissario tecnico Alberto Bollini sarà lunedì 11 settembre a Tabor contro la Repubblica Ceca. Partecipano al torneo anche Inghilterra, Norvegia, Polonia, Portogallo e Romania.

Foto: LaPresse