Dove giocano gli azzurri dell’Italia Under 20? Le squadre dei talenti vicecampioni del Mondo: il calciomercato si smuove?

Abbiamo ancora negli occhi e nella mente la splendida cavalcata della nostra Under 20 ai Mondiali 2023 disputati in Argentina. Un percorso che si è concluso con una beffa in finale, e il successo dell’Uruguay, ma la conferma che il nostro futuro è roseo. Andiamo, quindi, ad analizzare la nostra rosa, giocatore per giocatore, il loro valore di mercato ed i possibili scenari in vista del futuro.

Tra i portieri abbiamo il titolare, Sebastiano Desplanches che tornerà al Milan dopo il prestito al Trento e ha un valore di 800.000 euro. Assieme a lui Jacopo Sassi dell’Atalanta (era in prestito al Giugliano) con 350.000 euro di valore, quindi Gioele Zacchi del Sassuolo con un valore di 150.000 euro.

Passando alla difesa, troviamo Gabriele Guarino, entrale dell’Empoli (800.000 euro), Mattia Zanotti (terzino destro dell’Inter, 800.000), quindi Riccardo Turicchia, terzino destro della Juventus (700.000). Assieme a loro Daniele Ghilardi difensore centrale del Verona (500.000), Alessandro Fontanarosa centrale dell’Inter (400.000) e Filippo Fiumanò a sua volta centrale della Juventus (150.000).

A centrocampo, ovviamente, la perla della nostra U20 Cesare Casadei del Chelsea (valore 12.000.000). L’ex Inter, dopo il prestito al Reading tornerà nel Blues oppure andrà a fare di nuovo esperienza in giro? La Serie A lo aspetterebbe a braccia aperte. Discorso interessante anche per Tommaso Baldanzi. La “stellina” dell’Empoli (15.000.000 di valutazione) è uno degli oggetti del desiderio del mercato e il club toscano vuole monetizzare dal suo trequartista. Lazio? Napoli? Dove giocherà il ventenne empolese nella prossima stagione? Un discorso a parte lo merita Simone Pafundi. Il classe 2006 dell’Udinese (valore 8.000.000) enterà in pianta stabile nella prima squadra friulana o rimarrà ancora ai margini? Meglio un anno in prestito? Vedremo nelle prossime settimane cosa deciderà il club dei Pozzo. Vedremo anche cosa faranno i vari Matteo Prati della SPAL(1.000.000), Giacomo Faticanti della Roma (800.000), Niccolò Pisilli sempre della Roma (1.000.000) e Duccio Degli Innocenti mediano dell’Empoli (500.000) alla soglia delle rispettive prime squadre.

In attacco, infine, Giuseppe Ambrosino del Napoli (1.800.000) e Daniele Montevago della Sampdoria (800.000) cercheranno una collocazione per fare esperienza, come Francesco Pio Esposito dell’Inter che, a 17 anni, è già pronto per un salto di qualità.

Foto: LaPresse