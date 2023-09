Calcio, l’Italia Under 20 si sblocca in Elite League, battuta la Repubblica Ceca

Arriva il primo successo dell’Italia Under 20 di Alberto Bollini. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Germania, gli azzurrini si impongono per 1-0 contro i pari età della Repubblica Ceca nella seconda giornata della Elite League 2023, grazie ad un gol di Amatucci al minuto 63 espugnando così lo stadio di Tabor.

Una partita combattuta per gli azzurrini, che dopo il secondo posto al Mondiale Under 20 hanno cominciato un nuovo ciclo. Con molti giocatori ‘emigrati’ nell’Under 21 assieme a Carmine Nunziata, il nuovo selezionatore ha quindi utilizzato alcuni calciatori diventati campioni d’Europa con l’Under 19.

Dopo un primo tempo di studio, a sbloccare la partita è stato Lorenzo Amatucci, già in odore di prima squadra con la Fiorentina. Gli azzurrini hanno difeso agevolmente il vantaggio per conquistare così la prima vittoria nella competizione, raggiungendo così la Polonia a quattro punti. Appuntamento al 21 marzo, per il match contro la Romania.

Foto: LaPresse