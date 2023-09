Calcio, Qualificazioni Euro 2024: manita della Svezia all’Estonia, ok il Belgio di Lukaku

Prosegue la sosta dei campionati europei ma proseguono soprattutto le partite valide per le Qualificazioni a Euro 2024. A meno di un anno dall’inizio della competizione continentale, si sta svolgendo la fase preliminare del torneo e quest’oggi sono scese in campo le squadre che prendono parte ai gruppi C, F ed I. Dunque oltre alla partita tra Macedonia del Nord-Italia terminata con il risultato di 1-1 (LEGGI QUI), si sono disputate anche altre gare. Ecco di seguito i racconti dei vari match.

QUALIFICAZIONI EURO 2024: I MATCH ODIERNI

A partire dalle ore 15.00, il Belgio di Romelu Lukaku ha affrontato all’interno della Dalga Arena l’Azerbaigian. A imporsi sono stati proprio i belgi con il risultato di 0-1. A sbloccare il match e a risultare decisivo al 38esimo, con un gol fortuito, è stato Carrasco. Alle 18.00 invece, è stato il turno di tre partite in contemporanea ma partiamo da Ucraina-Inghilterra.

L’incontro è terminato con il risultato di 1-1. Le marcature? Zinchenko al 26esimo e Walker al 41esimo. Allo stesso orario l’Estonia ha aperto le porte della Flora Lillekula valjak alla Svezia: risultato finale? Una manita degli ospiti: 0-5. A segnare ci hanno pensato Gyokeres al 18esimo, Kulusevski e Isak rispettivamente al 24esimo e 39esimo e poi ancora l’ex Palermo Quaison al 75esimo e Claesson al 92esimo.

Sempre nel tardo pomeriggio è stato poi il turno di Andorra-Bielorussia. La partita è terminata 0-0. Alle 20.45 oltre all’Italia già citata sopra, è stato il momento di Kosovo-Svizzera e Romania-Israele. Il primo scontro non ha visto primeggiare nessuna delle due formazioni: 2-2 il computo totale. A segno Freuler al 14esimo e poi ancora Muriqi in grado di pareggiare al 65esimo. Autorete del “napoletano” Rrahmani al 79esimo e pareggio nuovamente di Muriqi al 94esimo. Anche il secondo match è terminato in pareggio: 1-1. Gol di Alibec per la Romani al 27esimo e di Gloukh per Israele al 53esimo.

Foto: LaPresse