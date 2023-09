Pagelle Macedonia-Italia 1-1: i voti degli azzurri. Donnarumma da rivedere, bene Cristante e Immobile

Si è da poco conclusa la partita valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024 tra la Macedonia del Nord e l’Italia. L’incontro è terminato con il risultato di 1-1. Luciano Spalletti, all’esordio sulla panchina della Nazionale italiana di calcio, ha quindi debuttato con un pareggio amaro. Adesso non resta che pensare al prossima impegno, in programma per martedì 12 settembre a partire dalle ore 20.45 e all’interno di San Siro contro l’Ucraina (LEGGI QUI). Nel frattempo ecco di seguito le pagelle di Macedonia del Nord-Italia.

MACEDONIA DEL NORD-ITALIA: LE PAGELLE

PORTIERI E DIFENSORI

Donnarumma 5,5: il portiere dell’Italia mai realmente impegnato, viene chiamato veramente in causa all’81esimo in occasione del gol macedone e non risponde presente al meglio. Sul tiro di Bardhi avrebbe potuto fare meglio.

Di Lorenzo 6,5: buona la partita del capitano del Napoli che soprattutto nel primo tempo è propositivo e contiene anche bene gli avversari. Nel secondo tempo prova ad accendersi ma non riesce a essere determinante.

Bastoni 6: partita ordinata senza grossi svarioni. Il centrale dell’Inter appare lucido e attento durante il corso dell’incontro.

Mancini 6: ottima la partita del difensore romano. In campo giganteggia in difesa e si muove bene: al 59esimo lascia il terreno di gioco probabilmente per un problema all’adduttore e la sua assenza si è sentita. Dal 59′ Scalvini 6: partita da sufficienza politica.

Dimarco 6: l’esterno dell’Inter disputa un match più che sufficiente nel primo tempo. Durante la prima frazione di gioco è probabilmente tra i più pericolosi. Dal 82′ Birgahi: s.v.

CENTROCAMPISTI

Barella 6,5: il centrocampista nerazzurro sin dai primi minuti sembra frizzantino e prova più volte a imbucare anche e soprattutto per Tonali. Decisiva la traversa colpita che ha poi propiziato il gol di Immobile.

Cristante 6,5: classica partita di sostanza per il calciatore della Roma che, nel primo tempo, sfiora il gol del vantaggio.

Tonali 6: in occasione del palo colpito avrebbe potuto fare meglio. Per il resto impegna il centrocampo e anche la difesa avversaria e appara propositivo. Dall’89esimo Raspadori: s.v.

ATTACCANTI

Politano 5: evanescente il giocatore del Napoli. Ha l’occasione di sbloccare l’incontro ma trova la difesa macedone. Poi non fa molto per raggiugere la sufficienza. Dal 46esimo Zaniolo 6: entra e prova a dare brillantezza alla manovra azzurra. Non riesce però a incidere il calciatore dell’Aston Villa.

Immobile 6,5: segna il primo gol della gestione Luciano Spalletti e illude di poter portare tre punti in casa Italia. Poi però Bardhi pareggia e arriva un solo punto. Buona la sua partita nel complesso.

Zaccagni 5: l’esterno della Lazio non brilla. Così come Politano non si vede molto in campo e a volte sembra zombeggiare. Dall’82esimo Gnonto: s.v

ALLENATORE

Spalletti 6: il nuovo ct ha avuto poco tempo per lavorare con il gruppo. Nel primo tempo la sua squadra ha lavorato bene poi è calata d’intensità. Il punto sta stretto e complica i piani di qualificazione.

Foto: LaPresse