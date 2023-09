Calcio, Qualificazioni Europeri 2024: Haaland batte Kvaratskhelia, Spagna a valanga su Cipro

Nella serata di oggi, martedì 12 settembre, si son giocate ben nove partite (contando anche l’incontro vinto dall’Italia con l’Ucraina) valide per le Qualificazioni agli Europei del 2024. Tantissime emozioni dunque sui diversi campi sparsi in giro per l’Europa: sfide avvincenti e ricche di gol hanno allietato la serata dei tanti appassionati di questo sport. Ma ecco di seguito i racconti dei vari match che si son disputati a partire dalle 20.45: impegnate le Nazionali dei gironi A, C, F e I.

QUALIFICAZIONI EURO 2024: I MATCH ODIERNI

Partiamo subito dal Gruppo A di queste qualificazioni e prendiamo in esame la sfida tra la Norvegia di Haaland e la Georgia di Kvaratskhelia. Il match è terminato con il risultato di 2-1 per i norvegesi. A segno Haaland e Odegaard al 25′ e al 33′ per i padroni di casa, Zivzivadze al 91esimo per gli ospiti. Altre due squadre dello stesso girone, stiamo parlando della Spagna e di Cipro, si sono affrontate: a trionfare sono stati gli spagnoli per 6 a 0.

Le marcature? Gavi e Merino rispettivamente al 18esimo e 33esimo del primo tempo. Poi, nella ripresa, Joselu al 70esimo e la doppietta di Ferran Torres (73′ e 83′), intervallata dal gol di Baena al 77′. Nel gruppo dell’Italia, oltre agli azzurri di Luciano Spalletti, è andata in scena anche Malta-Macedonia del Nord. A vincere sono stati i macedoni, 0-2: a segno Elmas al 5′ e Manev al 41esimo.

Il Belgio di Romelu Lukaku, all’interno dello Stade Roi Baudouin, ha ospitato l’Estonia. Risultato finale di 5-0. A incidere il proprio nome sul tabellino dei marcatori sono stati Vertonghen al 4′ e Trossard al 18esimo del primo tempo. Nella ripresa spazio ai due gol di Lukaku tra il 56esimo e il 58esimo, e la rete di De Ketelaere. La Svezia e l’Austria, sempre alle 20.45, hanno dato vita all’incontro terminato con il risultato di 1-3. La rete di Gregoritsch (53′) e la doppietta di Arnautovic (56′ e 69′), hanno piegato gli svedesi: inutile il gol di Holm al 90esimo.

Israele ha superato di misura la Bielorussia: decisivo il gol di Kanikovski al 93esimo. La Romania di Dragusin, dopo l’interruzione del match (LEGGI QUI) ha vinto per 2-0 contro il Kosovo. Stanciu all’83esimo e Mihaila al 93esimo hanno deciso la sfida. Infine la Svizzera contro l’Andorra ha vinto per 3-0. Itten, Xhaka e Shaqiri hanno piegato gli andorrani.

