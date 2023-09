Calcio, Macedonia ancora indigesta: l’Italia pareggia 1-1 a Skopje e ora rischia di non andare agli Europei

A partire dalle 20.45 di questa sera, sabato 9 settembre, all’interno della Tose Proeski Arena di Skopje si è disputato il match tra la Macedonia del Nord e l’Italia valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024. Esordio assoluto sulla panchina della Nazionale per Luciano Spalletti che ha debuttato con un pareggio.

La partita è infatti terminata con il risultato di 1-1, decisive la reti di Ciro Immobile e Enis Bardhi. Adesso subito testa alla gara che si giocherà invece tra appena tre giorni: a San Siro gli Azzurri ospiteranno infatti l’Ucraina, altra squadra del Gruppo C (LEGGI QUI). Ma ecco di seguito il racconto del match odierno.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: MACEDONIA DEL NORD-ITALIA

IL RACCONTO DEL MATCH

IL PRIMO TEMPO

A partire forte sono gli azzurri: al secondo minuto Barella segna la rete dell’1-0 subito annullata per fuorigioco però, ma grande azione della Nazionale. L’Italia è viva e frizzante e lo dimostra uno scambio tra Barella e Dimarco che impensierisce l’estremo difensore macedone. Al 19esimo grandissima occasione per la Macedonia in ripartenza che, con Miovski di testa, per poco non trova il vantaggio. Nemmeno un minuto dopo Barella a memoria imbuca per Tonali che a tu per tu con l’estremo difensore macedone si lascia ipnotizzare e colpisce il palo.

Cristante su calcio d’angolo in girata trova un attentissimo Dimitrievski che non si lascia superare. Al 38esimo conclusione velleitaria di Elmas facilmente bloccata da Donnarumma. Al 40esimo Immobile dentro l’area di rigore serve a rimorchio Politano che calcia a botta sicura ma trova la difesa avversaria.

IL SECONDO TEMPO

Pronti via, passano appena due minuti e Immobile porta in vantaggio l’Italia. Gran botta di Barella che viene respinta dalla traversa e arriva direttamente sulla testa dell’attaccante della Lazio che deve solamente spingere dentro: 0-1. Al 67esimo Elmas calcia a giro e per poco non trafigge Donnarumma. All’81esimo dopo una lunga fase di pressing e manovra, la Macedonia del Nord, trova il pareggio. Bardhi su punizione calcia e impallina Donnarumma: l’estremo difensore avrebbe potuto fare meglio: 1-1.

Foto: LaPresse