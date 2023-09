Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: Laura Rogora sesta nel lead a Koper

Seconda e ultima giornata del fine settimana di Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva dedicato al lead in quel di Koper (Slovenia). Dopo le qualificazioni e le semifinali affrontate ieri, questa sera era la volta delle finali sia al maschile e al femminile: l’unica presenza azzurra era rappresentata da Laura Rogora.

Al maschile vittoria per il giapponese Sorato Anraku, l’unico ad aver raggiunto il top della parete. Un’ascesa meravigliosa da parte del nipponico che torna così a vincere in Coppa del Mondo dopo il successo di metà luglio a Briançon. Seconda posizione per lo statunitense Jesse Grupper, non rapidissimo nella scalata, ma comunque efficace (42+). Piuttosto negativa la gara di tutti gli altri: il bronzo va allo spagnolo Alberto Ginés Lòpez (23+), al primo podio della carriera in Coppa del Mondo.

Al femminile la nostra Laura Rogora conferma la posizione della semifinale, piazzandosi sesta arrivando a 33+. C’è gloria per il pubblico di casa con la vittoria della slovena Janja Garnbret che riesce ad arrivare quasi al top della parete. Argento per la giapponese Ai Mori (44+) e bronzo per un’altra slovena, Vita Lukan (40+)

Foto: Lapresse