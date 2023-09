Calcio in tv oggi (sabato 23 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si fermerà nemmeno quest’oggi, sabato 23 settembre. Il palinsesto sportivo, specialmente quello calcistico, è estremamente interessante e, soprattutto, ricchissimo di incontri interessanti. In data odierna sono previste moltissime partite e si giocherà praticamente in tutte le fasce orarie disponibili.

Spicca ovviamente la Serie B, che scenderà in campo con il 6° turno e incontri sulla carta pronti a regalare emozioni. Non mancherà la Serie A con tre partite: alle 15.00 il Milan ospiterà il Verona in casa a San Siro mentre il Sassuolo dovrà vedersela contro la Juventus; a chiudere, alle 20.45, Lazio Monza.

E prosegue la lista dei top cinque campionati europei: sarà anche il momento di Ligue 1, Bundesliga, LaLiga e Premier League. Oltreoceano invece, da seguire la partita del Boca Juniors nella Copa de la Liga. Insomma oggi ci sono tutti i presupposti per rimanere incollati allo schermo e per assaporare quindi, ogni singolo istante di calcio.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (23 SETTEMBRE)

Ore 11.00 – Lazio U19-Sassuolo U19 – Campionato Primavera 1 – Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 11.00 – Sampdoria U19-Lecce U19 – Campionato Primavera 1 – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 13.00 – Milan U19-Juventus U19 – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 14.00 – Girona-Mallorca – LaLiga 6° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 14.00 – Brescia-Venezia – Serie B 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 251. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 14.00 – Cremonese-Ascoli – Serie B 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 14.00 – Feralpisalò-Pisa – Serie B 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 14.00 – Modena-Lecco – Serie B 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 14.00 – Ternana-Sudtirol – Serie B 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 15.00 – Milan-Verona – Serie A 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Cagliari U19-Fiorentina U19 – Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 15.00 – Empoli U19-Atalanta U19 – Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 15.30 – Union Berlin-Hoffenheim – Bundesliga 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Borussia Dortmund-Wolfsburg – Bundesliga 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 15.30 – Borussia M’gladbach-Lipsia – Bundesliga 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Augsburg-Mainz – Bundesliga 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Bayern Monaco-Bochum – Bundesliga 5° turno – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.00 – Crystal Palace-Fulham – Premier League 6° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – Luton-Wolverhampton – Premier League 6° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – Manchester City-Nottingham Forest – Premier League 6° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Osasuna-Siviglia – LaLiga 6° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 16.15 – Spezia-Reggiana – Serie B 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 17.00 – Nantes-Lorient – Ligue 1 6° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 – Sassuolo-Juventus – Serie A 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 – Barcellona-Celta Vigo – LaLiga 6° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 – Werder Brema-Colonia – Bundesliga 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Brentford-Everton – Premier League 6° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Pontedera-Recanatese – Serie C Girone B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – SPAL-Lucchese – Serie C Girone B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Entella-Arezzo – Serie C Girone B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Ancona-Juventus Next Gen – Serie C Girone B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Fermana-Cesena – Serie C Girone B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Gubbio-Pesaro – Serie C Girone B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Rimini-Perugia – Serie C Girone B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Lazio-Monza – Serie A 5° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN.

Ore 21.00 – Burnley-Manchester United – Premier League 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 257, Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.00 – Almeria-Valencia – LaLiga 6° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 – Stade Brestois-Lione – Ligue 1 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.30 – Porto-Gil Vicente – Liga Portugal 6° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 23.30 – Boca Juniors-Lanus – Copa de la Liga 6° turno – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su MOLA, App Sportitalia, One Football

