Calcio in tv oggi (mercoledÃ¬ 20 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si ferma nemmeno oggi, mercoledì 20 settembre. A essere tornate sono le competizioni continentali: in data odierna, in particolare, oltre alla UEFA Champions League 2023/2024, ci sarà anche la Conference League. Sia la massima manifestazione europea per club che la terza, scenderanno in campo con il primo turno.

Nella giornata di ieri 16 delle 32 squadre totali si sono affrontate nella prima uscita stagionale della fase a gironi dell’ex Coppa dei Campioni. Tra queste formazioni figuravano anche Milan e Lazio hanno esordito in Champions pareggiando. Per i rossoneri uno scialbo 0-0 contro il Newcastle a San Siro; 1-1, invece, per i biancocelesti di Maurizio Sarri che hanno riacciuffato il match contro l’Atletico Madrid al 95esimo grazie a un clamoroso gol di Provedel.

E oggi toccherà a Napoli e Inter, impegnate rispettivamente contro Braga e Real Sociedad. Occhio anche al super match tra Bayern Monaco e Manchester United, senza sottovalutare l’unica partita di Conference prevista: Lille-Olimpija Lubljana. Non mancherà la Serie C, pronta ad allietare i cuori dei tanti appassionati. Ma ecco di seguito l’elenco completo del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE)

Ore 16.30 – Lille-Olimpija Ljubljana – UEFA Conference League, 1° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.30 – Albinoleffe-Aurora Pro Patria – Serie C, Girone A, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.30 – Arzignano-Alessandria – Serie C, Girone A, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 257. Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.30 – Lumezzane-Fiorenzuola – Serie C, Girone A, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 258. Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.30 – Pro Vercelli-Pro Sesto – Serie C, Girone A, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.30 – Trento-Legnago – Serie C, Girone A, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.30 – Torres-Carrarese – Serie C, Girone B, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 259. Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.45 – Galatasaray-Copenaghen – Diretta tv su Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 18.45 – Real Madrid-Union Berlin – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 20.45 – Giana Erminio-Mantova – Serie C, Girone A, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 257. Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 20.45 – Padova-Novara – Serie C, Girone A, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 258. Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 20.45 – Renate-Atalanta U23 – Serie C, Girone A, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 259. Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 20.45 – Virtus Verona-Vicenza – Serie C, Girone A, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 21.00 – Bayern Monaco-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Arsenal-PSV – Diretta tv su Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 21.00 – Siviglia-Lens – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+

Ore 21.00 – Braga-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

Ore 21.00 – Real Sociedad-Inter – Diretta streaming su Prime Video. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

Ore 21.00 – Benfica-Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 23.30 – Estudiantes-San Lorenzo – Copa de la Liga, 5° turno – Diretta streaming su MOLA, App Sportitalia, OneFootball

Foto: LaPresse