Calcio in tv oggi (giovedÃ¬ 7 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il grande calcio non si ferma nemmeno quest’oggi, giovedì 7 settembre. Sono tante e differenti le sfide interessanti che vedranno coinvolte molte squadre: specialmente le varie Nazionali che, in questo periodo di sosta, ne approfitteranno per continuare a lottare per i propri obiettivi immediati o futuro. E già dalle 16 non mancherà lo spettacolo con l’Italia Under 17 che al Nord Bonn dovrà vedersela con i pari età della Danimarca.

Allo stesso orario cominceranno anche le qualificazioni delle Nazionali maggiori per l’Europeo del 2024 in Germania e, ad aprire le danze, ci saranno Kazakistan e Finlandia. Scenderanno anche in campo l’Italia U19 e quella Under 18 oltre, a completare, l’Under 20; ma procediamo in ordine con le avversarie. I primi, dopo aver vinto il Campionato europeo, se la vedranno con l’Irlanda del Nord.

I giovani U18 giocheranno contro la Serbia all’interno del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia mentre gli Azzurrini dell’Under 20, all’auf dem Wurfplatz di Berlino, affronteranno i pari età della Germania nel match d’esordio dell’Elite League, il torneo conosciuto anche come Otto Nazioni. Poi a partire dal tardo pomeriggio e per tutta la sera, si potrà assistere ai match per le qualificazioni a Euro 2024. Ma ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (7 SETTEMBRE)

Giovedì 7 settembre

Ore 16.00 – Italia U17-Danimarca U17 – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – Kazakistan-Finlandia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 16.30 – Italia U19-Irlanda del Nord U19 – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.30 – Italia U18-Serbia U18 – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 17.00 – Germani U20-Italia U20 – Elite League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 – Lituania-Montenegro – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Francia-Irlanda – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Olanda-Grecia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Repubblica Ceca-Albania – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Polonia-Isole Faroe – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Serbia-Ungheria – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Danimarca-San Marino – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Slovenia-Irlanda del Nord – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

