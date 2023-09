Calcio in tv oggi (giovedÃ¬ 14 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Quest’oggi, giovedì 14 settembre, il palinsesto calcistico regalerà poche sfide: terminate le varie partite in cui abbiamo visto impegnate diverse Nazionali che hanno lottato per competizioni continentali e non, si attende con ansia il ritorno dei campionati Europei. Nel frattempo però, si giocherà specialmente in Medio Oriente, un Paese che, nel corso dell’estate, abbiamo sentito più e più volte visti i tanti colpi di mercato.

A partire dalle 15.30, negli Emirati Arabi Uniti, si disputerà l’Arabian Gulf Cup. L’Al-Ain dovrà vedersela con l’Al Bataeh nel primo turno della competizione. Allo stesso orario l’Emirates Club di Andrés Iniesta, affronterà invece l’Al-Wahda dell’ex Napoli e Udinese Allan. Voliamo poi in Arabia Saudita: il sesto turno della Saudi Professional League inizierà alle ore 17.00.

L’Al-Ittihad di Karim Benzema, N’Golo Kanté e Luiz Felipe si scontrerà con l’Al Akhdood. Ritorniamo velocemente negli Emirati Arabi Uniti perché, alle 18.00, l’Al-Nasr di Manolo Gabbiadini battaglierà con l’Ajman. Infine a chiudere e nuovamente in Arabia, l’Al-Wehda accoglierà il Damac, squadra dell’ex Lecce Assan Ceesay. Ma ecco di seguito l’elenco delle sfide odierne.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE)

Ore 15.30 – Al-Ain-Al Bataeh – Arabian Gulf Cup – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Emirates Club-Al-Wahda – Arabian Gulf Cup – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 17.00 – Al Akhdood-Al-Ittihad – Saudi Professional League, 6° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 – Al-Nasr Dubai-Ajman – Arabian Gulf Cup – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Al-Wehda-Damac – Saudi Professional League, 6° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Foto: LaPresse