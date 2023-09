Calcio femminile, Serie A 2023-2024: la Roma va a caccia del bis, ma attenzione alla Juve. Possibile grande lotta per la salvezza

Ormai è tutto pronto: questo fine settimana inizierà finalmente la Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Ai blocchi di partenza si presenteranno, come successo l’anno scorso, dieci squadre, tra cui ci sarà anche il neopromosso Napoli, che ha preso il posto del retrocesso Parma.

Dopo il grandissimo trionfo dello scorso anno (il primo della propria storia), la squadra da battere sarà la Roma. Le ragazze di Alessandro Spugna hanno dominato in lungo in largo nel 2022-2023 grazie a una serie di prestazioni sublimi e in questa stagione andranno a caccia del bis.

Non sarà però facile, perché le avversarie partiranno con grandi ambizioni. Tra queste soprattutto la Juventus di Joe Montemurro, che si presenterà al via con tanta voglia di riscatto dopo il secondo posto dell’anno scorso e, soprattutto, dopo la cocente eliminazione nei preliminari della Champions League. Proprio per quest’ultimo aspetto, tra l’altro, salgono le possibilità di vedere la Juventus trionfare in campionato, visto che, senza la competizione europea, le bianconere quest’anno avranno lo scudetto come obiettivo più grande.

Sembrano poi leggermente inferiori sulla carta, ma meritano comunque attenzione in chiave scudetto, il Milan, l’Inter e la Fiorentina, tre squadre che potrebbero creare grossi problemi a Roma e Juventus nell’arco della stagione. E in ottica salvezza? Il Sassuolo potrebbe vivere un’altra annata abbastanza tranquilla, soprattutto se partirà meglio rispetto alla passata stagione, mentre Como, Sampdoria, Pomigliano e Napoli saranno probabilmente le squadre che più dovranno sudare per restare in A.

In attesa dell’inizio del campionato, vi elenchiamo qui sotto tutti gli acquisti e le cessioni fatti nel mercato estivo da parte di tutte le 10 squadre che parteciperanno alla Serie A femminile 2023-2024.

ACQUISTI E CESSIONI SQUADRE SERIE A FEMMINILE 2023-2024

ROMA

Acquisti: Eseosa Aigbogun (a, Paris Fc), Laura Feiersinger (c, Eintracht Francoforte), Tinja-Riikka Korpela (p, Totthenam), Saki Kumagai (d, Bayern Monaco), Barbara Latorre (a, Atletico Madrid), Martina Tomaselli (c, Sassuolo), Oihane Valdezate (a, Athletic Club), Évelyne Viens (a, Krisianstads DFF);

Cessioni: Alves Andressa (c, Houston Dash), Mina Shaathun Bergersen (c, Como), Norma Cinotti (c, Fiorentina), Nina Kajzba (a, Napoli), Beata Kollmats (d, Djugården), Elin Landström (d, Norrköping), Emma Lind (p, Norrköping), María Victoria Losada Gómez (c, Brighton & Hove Albion), Emmi Lou McEwen (c, svincolata), Maria Grazia Petrara (a, Ternana), Sophie Haug Roman (a, Liverpool), Alva Selerud (a, Linköping FC), Carina Wenninger (d, ritirata).

JUVENTUS

Acquisti: Melissa Bellucci (c, Sassuolo), Federica Cafferata (d, Fiorentina), Estelle Cascarino (d, Psg), Maëlle Garbino (a, Bordeaux), Ella Palis (c, Bordeaux), Gloria Slišković (d, Ženski Sarajevo), Lindsay Thomas (a, Milan), Ilaria Toniolo (p, Cittadella)

Cessioni: Alice Ilaria Berti (a, DUX Logroño), Sofia Bertucci (d, Napoli), Valentina Cernoia (c, Milan), Camilla Forcinella (p, Genoa), Federica D’Auria (d, Cesena), Evelina Duijan (d, svincolata), Sofie Junge Pedersen (c, Inter), Elisa Pfattner (a, Neulengbach), Jenny Requirez (d, Hellas Verona), Eva Schatzer (c, Sampdoria), Bénédicte Simon (d, Levante Las Planas), Annahita Zamanian (c, Sassuolo)

MILAN

Acquisti: Giorgia Arrigoni (d, Parma), Valentina Cernoia (c, Juventus), Matilde Copetti (p, Napoli), Emelyne Laurent (a, Bayern Monaco), Gloria Marinelli (a, Inter), Petra Mikulica (a, ŽNK Split), Julie Piga (d, FC Fleury 91), Andrea Stašková (a, Atletico Madrid), Allyson Swaby (d. Angel City)

Cessioni: Verena Beka (p, Chievo), Nasrine Bouhlali (c, Bordeaux), Noémi Carage (d, Saint Etienne), Michaela Dubcová, (c, ritirata), Aniek Nouwen (d, Chelsea), Martina Piemonte (a, Everton), Oona Sevenius (c, Como), Lindsay Thomas (a, Juventus)

FIORENTINA

Acquisti: Norma Cinotti (c, Roma), Emma Skou Færge (d, HB Køge), Marina Georgieva (d, Paris Saint-Germain), Giorgia Spinelli (d, Sampdoria), Martina Toniolo (d, Lazio), Martina Zanoli (d, Fiorentina)

Cessioni: Federica Cafferata (d, Juventus), Jazmin Nichole Jackmon (d, svincolata), Margherita Monnecchi (a, Como), Martina Sechi (a, Cesena), Francesca Vitale (d, ritirata), Annahita Zamanian (c, Sassuolo)

INTER

Acquisti: Agnese Bonfantini (a, Sampdoria), Katie Bowen (d, Melbourne City), Haley Bugeja (a, Orlando Pride), Michela Cambiaghi (a, Parma), Sara Cetinja (p, Pomigliano), Maja Jelčić (a, Ženski Sarajevo), Matilde Pavan (c, Como), Sofie Junge Pedersen (c, Juventus), Andrine Tomter (d, Vålerenga 2)

Cessioni: Tabitha Chawinga (a, svincolata), Astrid Gilardi (p, Como), Anna Björk Kristjánsdóttir (d, Valur), Fanny Lång (d, svincolata), Gloria Marinelli (a, Milan), Mana Mihashi (c, ritirata), Stefanie Van Der Gragt (d, ritirata)

SASSUOLO

Acquisti: Veronica Battelani (c, Pomigliano), Chiara Beccari (a, Como), Solène Durand (p. En Avant de Guingam), Kassandra Missipo (c, Basilea), Angela Passeri (d, Pomigliano), Cecilia Prugna (c, Sampdoria), Erika Santoro (d, Parma), Annahita Zamanian (c, Fiorentina)

Cessioni: Melissa Bellucci (c, Juventus), Nicole Da Canal (c, Bologna), Francesca De Bona (p, Res Roma), Tamar Dongus (d, Grasshoppers), Dajan Hashemi (a, Bröndby IF), Eleonora Goldoni (a. Lazio), Nicole Lauria (p, Bologna), Isotta Nocchi (a, Arezzo), Evdokia Popadinova (a, Lazio), Martina Tomaselli (c, Roma)

COMO

Acquisti: Nicole Arcangeli (a, Parma), Sara Baldi (a, Sampdoria), Mina Shaathun Bergersen (c, Roma), Maya Cachia (p, Venezia), Danielle Cox (d, Parma), Astrid Gilardi (p, Inter), Matilde Lundorf Skovsen (d, HB Køge), Melania Martinovic (a, Parma), Carlotta Masu (d, Cittadella), Margherita Monnecchi (a, Fiorentina), Alice Regazzoli (c, Sampdoria), Oona Sevenius (c, Milan), Dominika Škorvánková (c, Montpellier), Liucija Vaitukaitytė (c, Parma)

Cessioni: Chiara Bargna (p, svincolata), Chiara Beccari (a, Sassuolo), Vivien Beil (c, Parma), Beatrice Beretta (p, Napoli), Joyce Magalhães Borini (c, svincolata), Malin Brenn (d, svincolata), Elisa Carravetta (a. OH Leuven), Federica Cavicchia (c, Pavia), Darya Kravets (d, svincolata), Vlada Kubassova (a, svincolata), Camilla Linberg (c, Rosenborg), Aurora Pantano (c, Parma), Matilde Pavan (c, Inter), Alison Rigaglia (a, Genoa), Nina Stapelfeldt (d, Brescia), Marta Vergani (d, Real Meda), Martina Zanoli (d, Fiorentina)

SAMPDORIA

Acquisti: Asia Bragonzi (a, Juventus), Eva Schatzer (c, Juventus)

Cessioni: Sara Baldi (a, Como), Elena Battistini (d, Pomigliano), Agnese Bonfantini (a, Inter), Emma Brunelli (p, svincolata), Lineth Isabel Cedeño (a, svincolata), Dominika Čonč (c, svincolata), Francesca Fabiano (p, Napoli), Kelly Gago (a, Parma), Michela Giordano (d, Juventus), Nicole Lazzeri (d, svincolata), Giada Lopez (a, svincolata), Siria Mailia (c, svincolata), Chiara Marenco (d, svincolata), Kirvil Odden (p, svincolata), Tecla Pettenuzzo (d, Napoli), Cecilia Prugna (c, Sassuolo), Alice Regazzoli (c, Como), Yoreli Rincón (c, Atletico Nacional), Valentina Soggiu (p, Chievo), Giorgia Spinelli (d, Fiorentina)

POMIGLIANO

Acquisti: Elena Battistini (d, Sampdoria), Laura Bourgouin (c, Soyaux), Anna Buhigas (p, svincolata), Heden Corrado (d, Chievo), Greis Domi (c, Ravenna), Emilie Gavillet (p, CUS Rams), Aryana Lynn Harvey (c, Fatih Vatan Spor), Dalila Ippolito (c, Parma), Sara Saliba (a, Birkirkara FC), Marianela Szymanowski (c, Rayo Vallecano), Irina Talle (d, Juventus), Lucie Tengue (c, Sion)

Cessioni: Verena Amorim Dias (c, svincolata), Emanuela Barretta (p, Lucchese Femminile), Veronica Battelani (c, Sassuolo), Asia Bragonzi (a, Sampdoria), Sara Cetinja (p, Inter), Alice Corelli (a, Napoli), Fabiana Fierro (p, Lazio), Valentina Gallazzi (c, Napoli), Lana Golob (d, OH Leuven), Angela Passeri (d, Sassuolo), Marta Rocco (d, svincolata), Federica Rizza (d, Parma), Hawa Sangarè (a, svincolata)

NAPOLI

Acquisti: Doris Bačić (p, Levante Las Planas), Marija Banušić (a, Parma), Beatrice Beretta (p, Como), Sofia Bertucci (d, Juventus), Gina Maria Chmielinski (c, Rosengard), Alice Corelli (a, Pomigliano), Francesca Fabiano (p, Sampdoria), Valentina Gallazzi (c, Pomigliano), Alice Giai (c, Hellas Verona), Miharu Kobayashi (d, Nojima Stella Kanagawa Sagamihara), Nina Kajzba (a, Roma), Paloma Lázaro (a, Parma), Alice Pellinghelli (d, Hellas Verona), Tecla Pettenuzzo (d, Sampdoria)

Cessioni: Matilde Copetti (p, Milan), Aurora De Sanctis (d, svincolata), Antonia Dulcic (d, svincolata), Giulia Ferrandi (c, Lazio), Michela Franco (d, Freedom), Adriana Gomes (a, Lazio), Serena Landa (a, Chievo), Melissa Nozzi (d, Parma), Valentina Puglisi (c, San Marino Academy), Chiara Repetti (p, Genoa), Sara Tamborini (a, Cesena), Sabrina Tasselli (p, Ternana), Melissa Toomey (d, Chievo), Sara Tui (c, Ternana)

Photo LiveMedia/Stefano D’offizi