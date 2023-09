Calcio femminile, la classifica del girone dell’Italia di Nations League. Spagna al comando

È iniziata con un risultato positivo e uno negativo la Nations League 2023/2024 di calcio femminile. Nella nuova rassegna continentale che sarà importante sia per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 che agli Europei 2025 in Svizzera, le ragazze del nuovo allenatore Andrea Soncin si sono infatti prima imposte in trasferta contro la Svizzera per 1-0 e hanno poi perso in casa contro la Svezia, sempre per 1-0.

Ecco quindi che dopo due giornate le azzurre si trovano adesso in terza posizione in classifica nel gruppo 4 con 3 punti, ossia gli stessi della Svezia, che è però davanti alle nostre portacolori grazie alla vittoria nello scontro diretto.

Davanti alla coppia Italia-Svezia c’è invece la Spagna, prima con 6 punti grazie alle affermazioni contro Svezia (per 3-2) e Svizzera (5-0), mentre in ultima posizione ci sono le elvetiche con 0 punti in due partite.

È importante ricordare che ci sono ancora 4 giornate in programma per questa fase a gironi (nel prossimo turno le partite saranno Italia-Spagna e Svezia-Svizzera, entrambe in programma il 27 ottobre), visto che si farà andata e ritorno e ogni compagine dovrà dunque sfidare tutte le altre per due volte. Poi la squadra migliore del girone passerà alla fase a eliminazione diretta (dove verranno assegnati anche due pass per i Giochi Olimpici alle due finaliste o alla finalista più la terza classificata nel caso in cui la Francia sia una finalista), la seconda si salverà nella Lega A e avrà così poi la possibilità di giocare le qualificazioni per le fasi finali degli Europei 2025 insieme alla prima del gruppo, la terza dovrà sfidare una squadra della Lega B per contendersi la permanenza nella Lega A e quindi anche la chance di disputare la fase di qualificazione europea e l’ultima classificata retrocederà direttamente nella Lega B.

Qui di seguito la classifica del girone dell’Italia dopo le prime due giornate della Nations League 2023/2024 di calcio femminile.

CLASSIFICA GIRONE 4 NATIONS LEAGUE 2023/2024 DOPO DUE GIORNATE

1. Spagna 6 pts.

2. Svezia 3 pts.

3. Italia 3 pts.

4. Svizzera o pts.

