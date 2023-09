Brescia-Tortona oggi in tv, orario Supercoppa Italiana basket 2023: programma, canale, streaming

Brescia da padrona di casa, Tortona da squadra con nuove ambizioni europee. La seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2023 vedrà due situazioni ben diverse al via, sia per passato che per filosofia presente. Una sola cosa è certa: il tifo del PalaLeonessa per la Germani.

Il club allenato da Alessandro Magro vive sulla speranza di poter riavere quel po’ di magia che è arrivata in un’incredibile Coppa Italia lo scorso anno a Torino. Per quel che riguarda gli uomini di Marco Ramondino, invece, c’è una ben più che positiva trasferta a Vitoria, con un confronto contro il Baskonia finito con una sconfitta di un solo punto: in attesa di dare il benvenuto anche all’Europa è un signor viatico.

La sfida tra Germani Brescia e Bertram Derthona Tortona, seconda semifinale di Supercoppa Italiana, si giocherà alle ore 20:45. La diretta tv verrà assicurata dalle telecamere di Eurosport 2 integralmente; per la finale si unirà, gratis e in chiaro, Nove. In streaming sarà affidata a Discovery+, eurosport.it, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BRESCIA-TORTONA SUPERCOPPA ITALIANA 2023 BASKET

Sabato 23 settembre

Ore 20:45 Germani Brescia-Bertram Derthona Tortona – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA BRESCIA-TORTONA SUPERCOPPA ITALIANA 2023 BASKET : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

