Braga-Napoli oggi in tv, Champions League: orario, canale, programma in chiaro, streaming, formazioni

Questa sera prende ufficialmente il via la campagna europea del Napoli. I campioni d’Italia in carica, infatti, saranno di scena in casa del Braga per il primo appuntamento della fase a gironi della Champions League 2023-2024.

Il primo impegno dei partenopei, quindi, arriverà questa sera alle ore 21.00 all’Estádio Municipal de Braga contro i bianco-rossi portoghesi. La squadra allenata da mister Rudi Garcia è inserita nel Gruppo C dove scenderanno in campo anche il Real Madrid e l’Union Berlino in un raggruppamento alla portata di Osimhen e compagni.

Vincere questa sera in casa del Braga potrebbe mettere subito in discesa la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, con la consapevolezza che per il primo posto sarà un duello con il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Per il momento il Napoli si concentra sulla trasferta in terra lusitana per dare il via alla nuova campagna europea dopo i quarti di finale di un anno fa.

Il match tra Braga e Napoli, valevole per il primo turno della Champions League sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su SkyGO e NOW per quanto riguarda Sky e Mediaset Infinity. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del match.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Mercoledì 20 settembre

Ore 21.00 Braga-Napoli – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA BRAGA-NAPOLI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e Mediaset Infinity

Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Olivera, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Foto: LaPresse