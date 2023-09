Braga-Napoli, Champions League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non puÃ² giocare questa sera

Altra giornata di Champions League 2023-2024; dopo gli impegni di Lazio e Milan nella giornata di ieri, questa sera tocca al Napoli di Rudi Garcia; il francese ha necessario bisogno di migliorare la propria posizione dopo la brutta prestazione con il Genoa, e un debutto positivo in Europa contro il Braga darebbe un po’ di respiro ad una piazza che sta facendo già sentire più di un malumore.

Il tecnico avrà a disposizione tutta la squadra per il debutto continentale. Si pensa di riproporre la formazione tipo dopo i cambi di Genova, con Politano che occuperebbe il posto sull’ala destra e Rrahmani al centro della difesa. In Portogallo potrebbe anche essere il momento del tanto agognato debutto di Natan, poiché Garcia voleva schierarlo proprio di fianco al centrale kosovaro.

Artur Jorge proporrà invece il suo solito 4-2-3-1, con il centrale Sikou Niakatè come unico giocatore in dubbio a causa di un problema fisico. In avanti il punto di riferimento sarà Abel Ruiz, punta della Spagna vicecampione d’Europa Under 21 durante l’ultima estate, con alle sue spalle Ricardo Horta, Pizzi e Bruma. L’esperto José Fonte ed Olivera sono i prescelti per schermare Matheus.

SPORTING BRAGA-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Olivera, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

Infortunati: Niakaté

Squalificati: –

Diffidati: –

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Garcia

Infortunati: –

Squalificati: –

Diffidati: –

Foto: LaPresse