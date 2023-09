Bebe Vio si rivolge ai giovani: “Sognate e realizzate tutti i vostri obiettivi”

Bebe Vio è intervenuta alla Camera dei Deputati nell’ambito della cerimonia per il 75° anniversario della Costituzione italiana in un evento presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La schermitrice italiana ha parlato dell’introduzione dello sport nel testo della Costituzione: “Sono felicissima, sono gasatissima. Con l’ultima votazione, finalmente lo sport entrerà a far parte della Costituzione“.

Poi si è rivolta ai giovani italiani: “Ragazzi sognate, sognate tantissimo, provate a realizzare tutti i vostri sogni, fateli diventare un obiettivo, datevi da fare: in pratica, poche scuse e lavorate”.

Sull’educazione scolastica: “Io l’ho sempre vista come un mezzo per ottenere quello che si vuole nella vita. Un sogno resterà per sempre in un cassetto se non lo si apre, ma l’istruzione ci permette di aprirlo. La squadra che si crea con i compagni di classe è pazzesca, ti fa dire: ‘arriviamoci insieme'”.

Foto: Lapresse