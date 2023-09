Beach volley, World Tour 2023. Tris azzurro in semifinale a Corigliano!

Tre coppie italiane in semifinale oggi nel Future di Corigliano. Qualche rimpianto in campo femminile, dove le sole Mattavelli/Mancinelli, che avevano sofferto al debutto ma poi si sono riprese alla grande, hanno raggiunto la top 4, mentre tra gli uomini le due coppie della Nazionale, Viscovich/Dal Corso senza neppure una sconfitta, e Marchetto/Windisch che sono dovuti passare dagli ottavi di finale, hanno raggiunto la fase decisiva del torneo, assicurando all’Italia quantomeno un posto sul podio.

In campo femminile brave Mattavelli/Mancinelli a superare un turno non semplice contro le estrose ed esperte colombiane Gorda/Andrea con il punteggio di 2-1 (21-17, 19-21, 15-8). Tutto facile, invece, per Rottoli/Piccoli che hanno battuto 2-0 (21-7, 21-11) le svizzere Grunig/Demierre e hanno conquistato per la prima volta i quarti in un torneo internazionale. Obiettivo non centrato da Dalmazzo/Ferraris, sconfitte 2-0 (21-15, 21-14) dalle estoni Hollas/Remmelg.

Nei quarti di finale successo a sorpresa nel derby azzurro per Mancinelli/Mattavelli che hanno avuto la meglio delle più quotate Frasca/Gradini con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-19), centrando uno storico accesso in semifinale al primo torneo assieme. Sconfitta amara, invece, per Orsi Toth/Bianchi, battute 2-1 (27-25, 13-21, 15-5) al termine di un match dall’andamento piuttosto schizofrenico dalle “solite” estoni Hollas/Remmelg. Quinto posto anche per Rottoli/Piccoli che lottano per lunghi tratti alla pari con le ceche Dvorníková/Pospisilova vittoriose 2-0 (21-17, 21-19). In semifinale Mancinelli7Mattavelli affronteranno le esperte finlandesi Sinisalo/Parkkinen.

Tra gli uomini solo una coppia azzurra è riuscita a centrare i quarti al primo colpo, Dal Corso/Viscovich che nella finale del girone hanno battuto 2-0 (21-13, 21-12) i finlandesi Piippo/Topio. Sconfitta in finale per Abbiati/Andreatta, sconfitti 2-1 (17-21, 21-16, 15-8) dagli ungheresi/Hajos/Streli. Due le coppie azzurre vittoriose nelle finali per il terzo posto: Sacripanti/Cecchini hanno sconfitto 2-0 (21-16, 21-19) gli olandesi Groenewold/Van Der Loo e Marchetto/Windisch hanno faticato non poco ad avere ragione dei giovani norvegesi Mol/Aas con il punteggio di 2-1 (21-19, 15-21, 15-11). Niente da fare, invece, per Alfieri7Krumins, battuti 2-0 (21-16, 21-198) dagli olandesi Sengers/Boehlé e dunque tredicesimi.

Negli ottavi di finale Sacripanti/Cecchini hanno vinto la battaglia con i finlandesi Piippo/Topio 2-1 (14-21, 21-18, 15-9), Abbiati/Andreatta hanno eliminato gli olandesi Sengers/Boehlé vincendo in rimonta 2-1 (13-21, 21-16, 15-13) e Marchetto/Windisch hanno giocato un’ottima partita battendo 2-0 (21-18, 21-18) i norvegesi Ringøen/Solhaug. Nei quarti di finale netta affermazione di Dal Corso/Viscovich nel derby contro Abbiati/Andreatta, battuti con un secco 2-0 (21-15, 21-10). Bella impresa di Marchetto/Windisch che hanno eliminato una delle coppie più attese a Corigliano, gli estoni Plavins/Fokerots in rimonta con il punteggio di 2-1 (21-23, 21-17, 15-8). Niente da fare, invece, per Sacripanti/Cecchini che chiudono quinti dopo la sconfitta 2-0 (21-15, 21-18) contro gli israeliani Elazar/Cuzmiciov che oggi affronteranno in semifinale Dal Corso/Viscovich, mentre nell’altra sfida che vale l’accesso alla finale Marchetto/Windisch se la vedranno con gli ungheresi Hajós/Stréli.

Finali primo posto gironi maschili: Piippo/Topio (Fin)-Dal Corso/Viscovich (Ita) 0-2 (13-21, 12-21), Lanciano/Hadar (Isr)-Plavins/Fokerots (Lat) 0-2 (17-21, 13-21), Elazar/Cuzmiciov (Isr)-Ringøen/Solhaug (Nor) 2-0 (21-13, 21-17), Abbiati/Andreatta (Ita)-Hajós/Stréli (Hun) 1-2 (21-17, 16-21, 8-15)

Finali terzo posto gironi maschili: Petik/Dóczi (Hun)-Papp/Tari (Hun) 1-2 (17-21, 21-16, 13-15), Groenewold/Van Der Loo (Ned)-Sacripanti/Cecchini (Ita) 0-2 (16-21, 19-21), Alfieri/Krumins (Ita)-Sengers/Boehlé (Ned) 0-2 (16-21, 18-21), Marchetto/Windisch (Ita)-Mol/Aas (Nor) 2-1 (21-19, 15-21, 15-11)

Ottavi di finale maschili: Sacripanti/Cecchini (Ita)-Piippo/Topio (Fin) 2-1 (14-21, 21-18, 15-9), Sengers/Boehlé (Ned)-Abbiati/Andreatta (Ita) 1-2 (21-13, 16-21, 13-15), Ringøen/Solhaug (Nor)-Marchetto/Windisch (Ita) 0-2 (18-21, 18-21), Lanciano/Hadar (Isr)-Papp/Tari (Hun) 2-0 (21-19, 21-17)

Quarti di finale maschili: Sacripanti/Cecchini (Ita)-Elazar/Cuzmiciov (Isr) 0-2 (15-21, 18-21), Dal Corso/Viscovich (Ita)-Abbiati/Andreatta (Ita) 2-0 (21-15, 21-10), Marchetto/Windisch (Ita)-Plavins/Fokerots (Lat) 2-1 (21-23, 21-17, 15-8), Hajós/Stréli (Hun)-Lanciano/Hadar (Isr) 2-0 (21-17, 21-19)

Semifinali maschili: Dal Corso/Viscovich (Ita)-Elazar/Cuzmiciov (Isr), Marchetto/Windisch (Ita)-Hajós/Stréli (Hun)

Ottavi di finale femminili: Grünig/Demierre (Sui)-Rottoli/Piccoli (Ita) 0-2 (7-21, 11-21), Dalmazzo/Ferraris (Ita)-Hollas/Remmelg (Est) 0-2 (15-21, 14-21), Gorda/Andrea (Col)-Mancinelli/Mattavelli (Ita) 1-2 (17-21, 21-19, 8-15), Jundzill/Legieta (Pol)-Sinisalo/Parkkinen (Fin) 0-2 (12-21, 16-21)

Quarti di finale femminili: Rottoli/Piccoli (Ita)-Dvorníková/Pospisilova (Cze) 0-2 (20-22, 16-21), Orsi Toth/Bianchi (Ita)-Hollas/Remmelg (Est) 1-2 (25-27, 21-13, 5-15), Mancinelli/Mattavelli (Ita)-Frasca/Gradini (Ita) 2-0 (21-17, 21-19), Descamps/Dupin (Fra)-Sinisalo/Parkkinen (Fin) 1-2 (15-21, 21-15, 13-15).

Semifinali femminili: Hollas/Remmelg (Est)-Dvorníková/Pospisilova (Cze), Sinisalo/Parkkinen (Fin)-Mancinelli/Mattavelli (Ita)

MONTPELLIER

Solo Francia nelle due semifinali in programma oggi nel Future di Montpellier riservato solo al settore maschile. Transalpini dominanti nei quarti di finale e prolungamento del campionato nazionale con un podio tutto tricolore che di solito accade per i tornei di livello minore che si disputano in Brasile.

Ottavi di finale: Held/Nissen (Ger)-Pennanen/Pennanen (Fin) 2-1 (21-17, 17-21, 19-17), Alimi/Di Giantommaso (Fra)-Ntallas/Chatzinikolaou (Gre) 1-2 (19-21, 21-19, 21-23), Merle/Genevieve Gardoque (Fra)-Nijland/Verberne (Ned) 1-2 (18-21, 22-20, 12-15), Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Howat/Pearse (Aus) 2-0 (21-16, 21-12)

Quarti di finale: Bassereau/Gauthier-Rat (Fra)-Held/Nissen (Ger) 2-0 (25-23, 21-15), Ntallas/Chatzinikolaou (Gre)-Cattet/Barthelemy (Fra) 0-2 (26-28, 16-21), Aye/Aye (Fra)-Nijland/Verberne (Ned) 2-1 (22-24, 21-17, 15-6), Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Canet/Rotar (Fra) 0-2 (14-21, 21-23).

Semifinali: Bassereau/Gauthier-Rat (Fra)-Cattet/Barthelemy (Fra), Aye/Aye (Fra)-Canet/Rotar (Fra)

VARSAVIA

Polacchi poco profeti in patria. Nel Future solo maschile di Varsavia nessuna delle coppie di casa riesce a raggiungere le semifinali che promettono un discreto spettacolo con coppie che hanno già fatto ottime cose a questi livelli.

Finali terzo posto gironi: Løkken/Henriksveen (Nor)-Groszek/Ciemachowski (Pol) 0-2 (15-21, 15-21), Korotkov/Piik (Est)-Vala/Stocek (Cze) 1-2 (21-15, 12-21, 13-15), Woloszuk/Ilewicz (Pol)-Kanellos/Terzoglou (Gre) 2-1 (21-18, 14-21, 15-13), Bialokoz/Batrane (Eng)-Bublyk/Tymchenko (Ukr) 2-0 (21-16, 21-15).

Ottavi di finale: Groszek/Ciemachowski (Pol)-Korycki/Kruk (Pol) 0-2 (18-21, 17-21), Lejawa/Czachorowski (Pol)-Bialokoz/Batrane (Eng) 1-2 (21-18, 15-21, 10-15), Rumsevicius/Stasevicius (Ltu)-Vala/Stocek (Cze) 2-1 (14-21, 21-12, 15-10), Woloszuk/Ilewicz (Pol)-Florczyk/Besarab (Pol) 1-2 (21-19, 19-21, 10-15).

Quarti di finale: Mol/Sunde (Nor)-Korycki/Kruk (Pol) 2-1 (23-21, 19-21, 15-9), Bedritis/Rinkevics (Lat)-Bialokoz/Batrane (Eng) 2-1 (22-20, 19-21, 15-10), Rumsevicius/Stasevicius (Ltu)-Vasiljev/Juchnevic (Ltu) 2-0 (21-12, 21-15), Florczyk/Besarab (Pol)-Siren/Nurminen (Fin) 0-2 (14-21, 15-21)

Semifinali: Mol/Sunde (Nor)-Siren/Nurminen (Fin), Bedritis/Rinkevics (Lat)-Rumsevicius/Stasevicius (Ltu)

LiveMedia/Flavio Pavanello