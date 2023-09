Softball: la Coppa Italia 2023 va a Saronno

Si è disputata la Coppa Italia 2023 di softball in quel di Casteldebole. L’evento è stato messo in scena in singola giornata. Quattro le formazioni impegnate: Saronno, Pianoro, Bollate e Forlì: il meglio dell’andata, anche se non del ritorno poiché le Blue Girls hanno mancato i playoff scudetto.

Il successo finale è andato all’Inox Team Saronno, che si è imposta in finale sull’MKF Bollate con il punteggio finale di 2-0. Decisive la valida a basi piene di Armirotto nell’inning d’apertura e la doppia rubata di Rotondo e Marrone nel quinto. Protagonista anche Trczinski che, per sei inning, non concede neppure una valida e anche nella settima è abile in situazione critica.

Le semifinali si erano disputate nel pomeriggio, con il successo sempre di Saronno nei confronti di Pianoro in virtù di un 2-1 maturato completamente nel corso della terza ripresa. Per quanto riguarda Bollate, si è invece trattato di un 4-1 più netto nei confronti di Forlì.

Dopo la Coppa Italia, avranno inizio i playoff scudetto: il 9 e il 16 settembre saranno al via le semifinali, con Saronno che se la vedrà con Forlì e Bollate, invece, che dovrà confrontarsi con Caronno.

Foto: FIBS / PhotoBass