Beach volley, World Tour 2023: Nuss/Kloth troppo forti, domani Gottardi/Menegatti per il terzo posto a Parigi

Si ferma ancora di fronte alle statunitensi Nuss/Kloth, una delle coppie più forti del panorama mondiale , la corsa di Valentina Gottardi e Marta Menegatti nell’Elite 16 di Parigi, al termine di una giornata infinita con tre incontri disputati dalla coppia italiana.

In semifinale le statunitensi dominano in lungo e in largo (2-0) e non lasciano scampo alle azzurre, apparse scariche e senza troppe energie, fisiche ma soprattutto mentali, fin dalle prime battute dell’incontro. partenza a razzo delle statunitensi che scavano subito un solco importante e non si fanno più riavvicinare dalla coppia italiana che si arrende con il punteggio di 21-13 nel primo set.

Nel secondo parziale Menegatti7Gottardi provano a reagire ma la coppia americana ha un altro ritmo e prende un vantaggio sempre più ampio fino al 19-12. le statunitensi si concedono una piccola pausa nel finale, con Menegatti/Gottardi che arrivano fino al 20-17 ma al terzo tentativo chiudono il match con il punteggio di 21-17.

Nell’altra semifinale vittoria netta delle brasiliane Ana Patricia/Duda contro le olandesi Stam/Schoon. Le brasiliane hanno faticato solo in avvio, vincendo comunque 21-16 il primo set, poi nel secondo parziale successo 21-12 per le verde-oro che dunque sfideranno Nuss/Kloth domani alle 15 nella finalissima mentre la sfida per il terzo posto tra Gottardi/Menegatti, a caccia del primo podio assoluto in un Elite 16, e le redivive olandesi Stam/Schoon è in programma alle 12.30.

In campo maschile la prima coppia finalista è quella ceca composta da Perusic e Schweiner, allenata da Andrea Tomatis e giustiziera di Nicolai/Cottafava ai quarti, grazie al 2-0 (21-15, 21-16) inflitto agli olandesi Brouwer/Meeuwsen. Tra poco la seconda semifinale maschile tra i tedeschi Ehlers/Wickler e gli austriaci Horl/Horst, che tra pochi giorni affronteranno Ranghieri/Carambula nel primo incontro del Mondiale messicano.

Foto Fivb