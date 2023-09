Beach volley, World Tour 2023. Menegatti/Gottardi e Nicolai/Cottafava agli ottavi, Ranghieri/Carambula ancora out al primo turno

Due coppie azzurre agli ottavi e una che si deve accontentare del tredicesimo posto. Questi i verdetti della seconda giornata di gare al Roland Garros per l’Elite 16 di Parigi che sta per esaurire le sfide dei gironi al termine di due giorni intensissimi in un clima tutt’altro che estivo (in tribuna si sprecano le giacche a vento). Agli ottavi da secondi classificati del girone, vanno Nicolai/Cottafava e Menegatti/Gottardi, mentre per la seconda volta consecutiva, dopo Amburgo, Ranghieri/Carambula escono di scena dopo la prima fase e tre sconfitte al tie break che hanno lasciato l’amaro in bocca alla coppia, non più brillante come a luglio ma tutt’altro che in crisi visto che per lunghi tratti ha giocato alla pari, se non meglio, rispetto a coppie di altissimo livello.

Nella partita che valeva il secondo posto del girone contro le solide australiane Mariafe/Clancy, Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno alzato il livello del gioco andandosi a prendere una vittoria prestigiosa (2-0) e utile al tempo stesso. le azzurre sono partite fortissimo ed hanno dominato il primo set vincendo 21-16. Molto più complicato il secondo parziale che le italiane hanno rischiato di perdere ma che sono riuscite a fare loro ai vantaggi dopo un finale molto emozionante con il punteggio di 25-23. Un successo che ha permesso loro di chiudere il girone alle spalle delle statunitensi Nuss/Kloth.

Niente da fare per, per il secondo torneo consecutivo, per Ranghieri/Carambula, che sembrano avere un po’ esaurito le energie che hanno permesso loro di essere protagonisti assoluti fino a fine luglio. la coppia italiana ha perso quello che, visti i risultati di ieri, poteva essere considerato lo spareggio per restare nel torneo contro i francesi Krou/Gauthier-Rat che sono usciti battuti piuttosto nettamente 21-17 nel primo set. Nel secondo parziale netto il predominio dei padroni di casa che hanno pareggiato il conto con un perentorio 21-14. Nel tie break, giocato punto, a punto, i francesi hanno avuto la meglio 15-13 complicando non poco la strada di Ranghieri/Carambula che non potevano fare altro che vincere e sperare contro i brasiliani Pedro Solberg/Guto.

Partita molto nervosa quella tra azzurri e verde-oro in serata. Primo set tiratissimo con coppie sempre molto vicine e con il successo dei sudamericani ai vantaggi (23-21). Nel secondo parziale, senza più nulla da perdere, gli azzurri hanno dominato vincendo 21-14. Nel tie break, ancora giocato punto a punto, decisivo un errore in attacco di Ranghieri che ha mandato i brasiliani sull’11-9, dopodichè nessuna delle due coppie ha più mollato il cambio palla e i brasiliani, vincendo 15-13, hanno conquistato l’accesso diretto ai quarti di final e, mentre Ranghieri/Carambula possono iniziare a concentrarsi sul Mondiale in Messico.

E’ iniziata non nel migliore dei modi la giornata per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che, dopo la vittoria di ieri con Horl/Horst, nel pomeriggio sono usciti sconfitti 2-1 dalla sfida contro i brasiliani George/Andrè, al termine di una gara giocata su buoni livelli dagli azzurri. Primo set all’insegna dell’equilibrio, vinto in volata 21-19 dalla coppia brasiliana, secondo set dominato dagli italiani che hanno pareggiato il conto con un secco 21-15 e poi qualche errore di troppo è costato carissimo alla coppia italiana che ha perso 15-10 il tie break e anche la possibilità di accedere direttamente ai quarti di finale.

Partita decisiva per il secondo posto per Nicolai/Cottafava (già certi dell’approdo agli ottavi dopo la rinuncia di Horl/Horst nella sfida con George/Andrè), in serata, contro i francesi Bassereau/Lyneel, a caccia della loro prima vittoria e di un sorpasso in classifica, che non è arrivata visto che gli azzurri hanno vinto 2-0. La coppia azzurra ha iniziato subito forte chiudendo tutte le strade, soprattutto grazie alla difesa, al binomio di casa, portandosi sul 15-8 nel primo set e mantenendo il vantaggio fino al 21-15 finale. Un set che equivaleva ad un successo perchè anche ribaltando il risultato i transalpini non avrebbero potuto scavalcare gli azzurri in classifica. Secondo set più equilibrato fino al 12-10 per gli azzurri che poi hanno accelerato portandosi sul 17-12 e, nonostante qualche sussulto finale, si sono imposti con il punteggio di 21-18.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A. Hüberli/Brunner (Sui)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-9, 22-20), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Scoles/Flint (Usa) 2-1 (21-12, 18-21, 16-14). Scoles/Flint (Usa)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-1 (24-26, 21-13, 15-5), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-18, 21-14). Ana Patrícia/Duda (Bra)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-13, 21-13), Hüberli/Brunner (Sui)-Scoles/Flint (Usa) 2-0 (22-20, 21-15).

Pool B. Giovedì 10.00: Mariafe/Clancy (Aus)–Cannon/Kraft (Usa) 2-1 (18-21, 25-23, 15-11), Nuss/Kloth (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-0 (21-13, 21-16). Gottardi/Menegatti (Ita)-Cannon/Kraft (Usa) 2-1 (21-16, 16-21, 15-12), Nuss/Kloth (Usa)-Mariafe/Clancy (Aus) 2-0 (21-13, 21-19). Nuss/Kloth (Usa)-Cannon/Kraft (Usa) 2-0 (21-18, 22-20), Mariafe/Clancy (Aus)-Gottardi/Menegatti (Ita) 0-2 (16-21, 25-27).

Pool C. Carol/Barbara (Bra)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (21-19, 21-16), Melissa/Brandie (Can)-Stam/Schoon (Ned) 0-2 (9-21, 18-21). Stam/Schoon (Ned)- Agatha/Rebecca (Bra) 1-2 (21-19, 19-21, 12-15), Melissa/Brandie (Can)-Carol/Barbara (Bra) 0-2 (18-21, 18-21), Melissa/Brandie (Can)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (21-13, 21-18), Carol/Barbara (Bra)-Stam/Schoon (Ned) 2-0 (21-18, 21-16)

Pool D. Hughes/Cheng (Usa)-Ludwig/Lippmann (Ger) 2-0 (21-0, 21-0), Müller/Tillmann (Ger)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (21-17, 21-12). Placette/Richard (Fra)-Ludwig/Lippmann (Ger) 0-2 (18-21, 16-21), Müller/Tillmann (Ger)-Hughes/Cheng (Usa) 0-2 (18-21, 19-21). Müller/Tillmann (Ger)-Ludwig/Lippmann (Ger). 20.00: Hughes/Cheng (Usa)-Placette/Richard (Fra).

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A. Evandro/Arthur (Bra)-Hodges/Schubert (Aus) 2-0 (22-20, 21-18), Partain/Benesh (Usa)-Boermans/De Groot (Ned) 0-2 (21-23, 20-22). Boermans/De Groot (Ned)-Hodges/Schubert (Aus) 2-1 (21-15, 18-21, 20-18), Partain/Benesh (Usa)-Evandro/Arthur (Bra) 0-2 (18-21, 14-21). Partain/Benesh (Usa)-Hodges/Schubert (Aus) 2-1 (21-19, 22-24, 15-11), Boermans/De Groot (Ned)-Evandro/Arthur (Bra) 2-1 (21-17, 21-23, 15-11).

Pool B. Losiak/Bryl (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (21-17, 15-21, 15-9), Perusic/Schweiner (Cze)- Ehlers/Wickler (Ger) 2-1 (21-19, 24-26, 15-12). Ehlers/Wickler (Ger)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-16, 21-13), Losiak/Bryl (Pol)-Perusic/Schweiner (Cze) 0-2 (13-21, 9-21). Perusic/Schweiner (Cze)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-15, 21-17), Losiak/Bryl (Pol)- Ehlers/Wickler (Ger) 0-2 (17-21, 20-22).

Pool C. Cottafava/Nicolai (Ita)-Hörl/Horst (Aut) 2-0 (25-23, 21-19). George/Andre (Bra)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (21-15, 21-11). Bassereau/Lyneel (Fra)-Hörl/Horst (Aut) 0-2 (19-21, 17-21), Cottafava/Nicolai (Ita)-George/Andre (Bra) 2-1 (21-19, 15-21, 15-10). George/Andre (Bra)–Hörl/Horst (Aut) 2-0 (21-0, 21-0). Cottafava/Nicolai (Ita)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (21-15, 21-18)

Pool D. Ranghieri/Carambula (Ita)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 1-2 (15-21, 21-18, 9-15). Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 0-2 (14-21, 13-21). Pedro Solberg/Guto (Bra)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-1 (15-21, 21-17, 18-16), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Ranghieri/Carambula (Ita) 2-1 (17-21, 21-14, 15-13). Ranghieri/Carambula (Ita)– Pedro Solberg/Guto (Bra) 1-2 (21-23, 21-14, 13-15), 21.00: Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Brouwer/Meeuwsen (Ned).

Foto Fivb