Beach volley, Mondiale 2023. Sorteggio e programma della rassegna iridata in Messico con 4 coppie azzurre al via

Sono quattro, per ora, le coppie azzurre che prenderanno parte al Campionato Mondiale di beach volley in programma dal 6 al 15 ottobre sulla sabbia di Tlaxcala in Messico. La Fivb ha reso note la composizione dei gironi e l’ordine di gioco, anche se ancora non si conoscono gli orari precisi delle partite. Per l’Italia saranno al via in campo maschile Ranghieri/Carambula, Nicolai/Cottafava e Lupo/Rossi, mentre in campo femminile Gottardi/Menegatti ma Bianchin/Scampoli, none lo scorso al Mondiale di Roma, sono le seconde riserve e dunque nutrono ancora qualche speranza di essere ripescate nel tabellone della rassegna iridata.

Tra gli uomini Lupo/Rossi sono stati inseriti nel girone A assieme ai campioni in carica Mol/Sorum (Norvegia), agli olandesi Boermans/De Groot e alla coppia del Mozambico Monjane/Ainadino Martinho. Ranghieri/Carambula sono nella Pool E con Mora/Lopez del Nicaragua, con gli austriaci Seidl/Pristauz e Horl/Horst, mentre Nicolai/Cottafava sono inseriti nel girone H con i messicani Barajas/Cruz, gli spagnoli Herrera/Gavira e gli australiani McHugh/Burnett. In campo femminile Gottardi/Menegatti sono nel girone J con le costaricensi Quesada/Williams, le statunitensi Scoles/Flint e le austriache Klinger/Klinger.

La formula prevede 12 gironi da 4 coppie. La prima e la seconda classificata di ogni girone si qualificano direttamente ai sedicesimi, così come le migliori 4 terze classificate in base alla classifica avulsa. Le otto peggiori classificate, invece disputano un play-off per decretare le altre 4 coppie che accedono ai sedicesimi. Dai sedicesimi in poi eliminazione diretta con tabellone tennistico.

Il 6 ottobre ad aprire il Mondiale ci saranno Lupo/Rossi che affronteranno gli olandesi Boermans/De Groot. Il 7 ottobre in campo Ranghieri/Carambula contro Mora/Lopez del Nicaragua, Cottafava/Nicolai contro i messicani Barajas/Cruz, Lupo/Rossi contro Mol/Sorum, L’8 ottobre di nuovo in campo Lupo/Rossi contro la coppia del Mozambico Monjane/Ainadino Martinho e debutto per Gottardi7Menegatti contro le costaricensi Quesada/Williams. Il 9 ottobre Ranghieri/Carambula sfidano gli austriaci Seiddl/Pristauz, Cottafava/Nicolai affrontano gli australiani McHugh/Burnett, Gottardi/Menegatti affrontano le austriache Klinger/Klinger. Il 10 ottobre Ranghieri/Carambula affrontano gli austriaci Horl/Horst, Cottafava/Nicolai se la vedranno con gli spagnoli Herrera/Gavira e Gottardi/Menegatti affronteranno le forti statunitensi Scoles/Flint.

