Beach volley, World Tour 2023. Doppia coppia azzurra già ai quarti nel torneo femminile a Corigliano!

E’ una bella Italia quella della prima giornata di sfide nel main draw del Future sulla sabbia di Corigliano in Calabria. Due coppie già ai quarti di finale nel torneo femminile, tre coppie agli ottavi di finale e una sola già eliminata, mentre in campo maschile si disputano oggi le finali dei gironi e sono due i binomi azzurri che giocheranno per l’accesso diretto ai quarti, mentre tre saranno le coppie che si giocheranno l’accesso agli ottavi nrelle finali per il terzo posto.

In campo femminile nel girone A partenza a razzo di Orsi Toth/Bianchi che hanno letteralmente annichilito le svizzere Grünig/Demierre lasciando loro nel primo incontro la miseria di 9 punti complessivi (21-4, 21-5). nella finale del girone le azzurre hanno travolto con un secco 2-0 (21-14, 21-9) le colombiane Andrea/Gorda e dunque sono già ai quarti. Ai quarti ci sono anche Gradini/Frasca che nel primo incontro hanno sconfitto senza troppe difficoltà 2-0 (21-15, 21-10) le canadesi Corah/Robitaille, mentre nella finale del girone hanno vinto il derby con Rottoli/Piccoli 2-0 (21-19, 21-17). A loro volta Rottoli/Piccoli nel primo turno avevano sconfitto a sorpresa le esperte finlandesi Sinisalo/Parkkinen con un rocambolesco 2-1 (19-21, 22-20, 16-14) e agli ottavi affronteranno le elvetiche Grünig/Demierre

Restano nel torneo e oggi affronteranno gli ottavi Dalmazzo/Ferraris che hanno perso il primo incontro con le ceche Dvorníková/Pospisilova 2-1 (21-18, 17-21, 15-11) e nel derby decisivo per accedere agli ottavi hanno affrontato Ditta/Sestini, sconfitte nella semifinale 2-0 (27-25, 21-19) dalle polacche Jundzill/Legieta. Dalmazzo/Ferraris hanno battuto Ditta/Sestini in rimonta 2-1 (19-21, 21-17, 15-6) e stamani affronteranno agli ottavi le estoni Hollas/Remmelg. era iniziata male l’avventura di Mancinelli/Mattavelli che al primo turno hanno perso nettamente proprio con le estoni Hollas/Remmelg (Est) 2-0 (21-12, 21-11), poi le azzurre si sono rimesse in carreggiata battendo nella finale per il terzo posto le svizzere Lutz/Wandeler con il punteggio di 2-0 (21-10, 21-14) e oggi negli ottavi incontreranno le colombiane Gorda/Andrea.

In campo maschile bene Dal Corso/Viscovich che hanno battuto al debutto gli ungheresi Papp/Tari 2-0 (21-18, 23-21) e oggi affronteranno per la finale del girone i finlandesi Piippo/Topio. Vittoria anche per i campioni d’Italia Abbiati/Andreatta nel derby con Windisch/Marchetto con il punteggio di 2-1 (18-21, 21-13, 15-12). Abbiati/Andreatta se la vedranno con gli esperti ungheresi Hajós/Stréli, mentre Windisch/Marchetto affronteranno nella sfida per restare nel torneo i giovanissimi norvegesi Mol/Aas.

Sconfitte al debutto per Sacripanti/Cecchini, battuti dai forti lettoni Plavins/Fokerots (Lat) 2-1 (17-21, 21-16, 15-11) e pronti alla sfida per l’accesso agli ottavi con gli olandesi Groenewold/Van Der Loo e per Alfieri/Krumins, battuti al termine di una vera e propria battaglia dagli israeliani Elazar/Cuzmiciov con il punteggio di 2-1 (21-23, 21-18, 15-13). Alfieri/Krumins se la vedranno oggi con gli olandesi Sengers/Boehlé per l’accesso agli ottavi.

Semifinali gironi maschili. Pool A: Piippo/Topio (Fin)-Petik/Dóczi (Hun) 2-0 (22-20, 21-18), Dal Corso/Viscovich (Ita)-Papp/Tari (Hun) 2-0 (21-18, 23-21). Pool B: Groenewold/Van Der Loo (Ned)-Lanciano/Hadar (Isr) 1-2 (17-21, 21-19, 15-17), Plavins/Fokerots (Lat)-Sacripanti/Cecchini (Ita) 2-1 (17-21, 21-16, 15-11). Pool C: Elazar/Cuzmiciov (Isr)-Alfieri/Krumins (Ita) 2-1 (21-23, 21-18, 15-13), Sengers/Boehlé (Ned)-Ringøen/Solhaug (Nor) 0-2 (20-22, 16-21). Pool D: Marchetto/Windisch (Ita)-Abbiati/Andreatta (Ita) 1-2 (21-18, 13-21, 12-15), Hajós/Stréli (Hun)-Mol/Aas (Nor) 2-0 (21-15, 21-16).

Finali primo posto gironi maschili: Piippo/Topio (Fin)-Dal Corso/Viscovich (Ita), Lanciano/Hadar (Isr)-Plavins/Fokerots (Lat), Elazar/Cuzmiciov (Isr)-Ringøen/Solhaug (Nor), Abbiati/Andreatta (Ita)-Hajós/Stréli (Hun)

Finali terzo posto gironi maschili: Petik/Dóczi (Hun)-Papp/Tari (Hun), Groenewold/Van Der Loo (Ned)-Sacripanti/Cecchini (Ita), Alfieri/Krumins (Ita)-Sengers/Boehlé (Ned), Marchetto/Windisch (Ita)-Mol/Aas (Nor).

Semifinali gironi femminili. Pool A: Gorda/Andrea (Col)-McGuire/Beitler (Usa) 2-0 (21-11, 21-16), Orsi Toth/Bianchi (Ita)-Grünig/Demierre (Sui) 2-0 (21-4, 21-5). Pool B: Corah/Robitaille (Can)-Frasca/Gradini (Ita) 0-2 (15-21, 10-21), Sinisalo/Parkkinen (Fin)-Rottoli/Piccoli (Ita) 1-2 (21-19, 20-22, 14-16). Pool C: Ditta/Sestini (Ita)-Jundzill/Legieta (Pol) 0-2 (25-27, 19-21), Dvorníková/Pospisilova (Cze)-Dalmazzo/Ferraris (Ita) 2-1 (21-18, 17-21, 15-11). Pool D: Hollas/Remmelg (Est)-Mancinelli/Mattavelli (Ita) 2-0 (21-12, 21-11), Descamps/Dupin (Fra)-Lutz/Wandeler (Sui) 2-0 (21-9, 28-26)

Finali primo posto gironi femminili: Gorda/Andrea (Col)-Orsi Toth/Bianchi (Ita) 0-2 (14-21, 9-21), Frasca/Gradini (Ita)-Rottoli/Piccoli (Ita) 2-0 (21-19, 21-17), Jundzill/Legieta (Pol)-Dvorníková/Pospisilova (Cze) 2-0 (21-16, 21-16), Hollas/Remmelg (Est)-Descamps/Dupin (Fra) 2-0 (21-16, 21-18)

Finali terzo posto gironi femminili: McGuire/Beitler (Usa)-Grünig/Demierre (Sui) 0-2 (14-21, 21-23), Corah/Robitaille (Can)-Sinisalo/Parkkinen (Fin) 0-2 (19-21, 18-21), Ditta/Sestini (Ita)-Dalmazzo/Ferraris (Ita) 1-2 (21-19, 17-21, 6-15), Mancinelli/Mattavelli (Ita)-Lutz/Wandeler (Sui) 2-0 (21-10, 21-14)

Ottavi di finale femminili: Grünig/Demierre (Sui)-Rottoli/Piccoli (Ita), Dalmazzo/Ferraris (Ita)-Hollas/Remmelg (Est), Gorda/Andrea (Col)-Mancinelli/Mattavelli (Ita), Jundzill/Legieta (Pol)-Sinisalo/Parkkinen (Fin).

MONTPELLIER

Questi i risultati delle finali dei gironi del torneo Future di Montpellier, riservato agli uomini. Solo coppie francesi nei quarti di finale.

Finali primo posto gironi: Merle/Genevieve Gardoque (Fra)-Cattet/Barthelemy (Fra) -2 (13-21, 17-21), Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Aye/Aye (Fra) 0-2 (10-21, 18-21), Ntallas/Chatzinikolaou (Gre)-Bassereau/Gauthier-Rat (Fra) 0-2 (13-21, 14-21), Pennanen/Pennanen (Fin)-Canet/Rotar (Fra) 0-2 (19-21, 17-21).

Finali terzo posto gironi: Howat/Pearse (Aus)-Pala/Sotola (Cze) 2-0 (21-17, 21-13), Reeves/Tiso (Aus)-Held/Nissen (Ger) 1-2 (21-19, 16-21, 9-15), Nijland/Verberne (Ned)-Burlas/Marty (Fra) 2-0 (21-15, 21-19), Van Langendonc/Humblet (Bel)-Alimi/Di Giantommaso (Fra) 0-2 (18-21, 11-21)

Ottavi di finale: Held/Nissen (Ger)-Pennanen/Pennanen (Fin), Alimi/Di Giantommaso (Fra)-Ntallas/Chatzinikolaou (Gre), Merle/Genevieve Gardoque (Fra)-Nijland/Verberne (Ned), Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Howat/Pearse (Aus)

VARSAVIA

Questi i risultati delle sfide che si sono disputate nella seconda giornata gare nel Future maschile di Varsavia.

Semifinali gironi. Pool C: Rumsevicius/Stasevicius (Ltu)-Løkken/Henriksveen (Nor) 2-0 (21-12, 21-18), Bedritis/Rinkevics (Lat)-Groszek/Ciemachowski (Pol) 2-0 (21-19, 21-10). Pool D: Siren/Nurminen (Fin)-Korotkov/Piik (Est) 2-0 (21-16, 22-20), Korycki/Kruk (Pol)-Vala/Stocek (Cze) 2-1 (18-21, 21-17, 15-13). Pool A: Mol/Sunde (Nor)-Woloszuk/Ilewicz (Pol) 2-0 (21-13, 21-13), Lejawa/Czachorowski (Pol)-Kanellos/Terzoglou (Gre) 2-0 (21-15, 24-22). Pool B: Bialokoz/Batrane (Eng)-Florczyk/Besarab (Pol) 1-2 (17-21, 21-15, 13-15), Vasiljev/Juchnevic (Ltu)-Bublyk/Tymchenko (Ukr) 2-0 (21-15, 21-19).

Finali primo posto gironi: Rumsevicius/Stasevicius (Ltu)-Bedritis/Rinkevics (Lat) 0-2 (12-21, 18-21), Siren/Nurminen (Fin)-Korycki/Kruk (Pol) 2-0 (21-17, 21-10), Mol/Sunde (Nor)-Lejawa/Czachorowski (Pol) 2-0 821-15, 21-12), Florczyk/Besarab (Pol)-Vasiljev/Juchnevic (Ltu) 0-2 (18-21, 11-21).

Finali terzo posto gironi: Løkken/Henriksveen (Nor)-Groszek/Ciemachowski (Pol), Korotkov/Piik (Est)-Vala/Stocek (Cze), Woloszuk/Ilewicz (Pol)-Kanellos/Terzoglou (Gre), Bialokoz/Batrane (Eng)-Bublyk/Tymchenko (Ukr)

Photo LiveMedia/Davide Di Lalla