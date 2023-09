Volley, Fefé De Giorgi: “Alzata l’asticella, due set notevoli. Non dobbiamo mettere cornici alle partite”

L’Italia ha mostrato i muscoli in maniera perentoria agli Europei 2023 di volley maschile. Dopo un doppio 3-0 rifilato al baldanzoso Belgio e alla poco quotata Estonia, la nostra Nazionale ha demolito la Serbia con un secco 3-0 (25-15; 25-19; 25-) nel match più insidioso della fase a gironi. I Campioni del Mondo hanno surclassato un avversario sempre ostico, dal grande passato e dotato di ottima tecnica, non concedendo la benché minima speranza alla compagine balcanica. Gli azzurri hanno ipotecato il primo posto nella Pool A, fondamentale per garantirsi un tabellone più agevole nella fase a eliminazione diretta.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Sapevamo che bisognava alzare l’asticella rispetto alle partite precedenti. Abbiamo disputato due set notevoli, non abbiamo dato respiro alla squadra avversaria con battuta, difesa, grande lucidità ed efficacia: è stato importante avere questa capacità di alzare il livello. Era una partita importantissima per il girone, la Serbia è la squadra tenicamente più pericolosa e quindi era importante vedere il gioco e vincere“.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “Non dobbiamo mettere cornici alle partite e alle squadre, è la cosa peggiore per la dimensione di squadra. Dobbiamo giocare sulle nostre aspettative, l’avversario sta di là e noi dobbiamo fare il nostro gioco”.

Foto: Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini