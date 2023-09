Basket, Serie A 2023-2024: introdotte tre importanti novitÃ  sull’utilizzo dell’instant replay

Siamo ormai ai nastri di partenza della Serie A 2023-2024 di basket maschile, che scatterà ufficialmente sabato 30 settembre alle ore 20.30 con l’anticipo della prima giornata di regular season tra la Dolomiti Energia Trentino e la Vanoli Cremona. Nella giornata di ieri è andata in scena al PalaDozza di Bologna la conferenza stampa di presentazione del campionato, in cui sono state annunciate alcune novità importanti.

La LBA ha infatti deciso di apportare delle modifiche al protocollo dell’utilizzo dell’instant replay, che entreranno in vigore già nella stagione 2023-2024. La terna arbitrale potrà verificare all’instant replay nell’arco di tutta la partita (quindi anche dal 1° al 38° minuto) se un tiro è arrivato prima o dopo la sirena dei 24″.

Inoltre, solo negli ultimi 120 secondi dell’ultimo quarto e nell’overtime, gli arbitri potranno utilizzare il supporto video per controllare la posizione difensiva di un giocatore nel semicerchio dell’area. Buone notizie anche per gli allenatori, che avranno a disposizione un secondo challenge nel caso in cui il primo dovesse avere esito positivo.

