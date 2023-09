Basket, preliminari Champions League 2023-2024: Hanlan porta Varese in semifinale, battuto l’FMP all’ultimo tiro

Una magia di Olivier Hanlan mantiene vivo il sogno della Pallacanestro Varese di partecipare alla Basketball Champions League. I lombardi si sono qualificati per la semifinale del torneo preliminare dopo aver battuto i serbi dell’FMP Belgrado proprio all’ultimo tiro per 73-71. Una bellissima rimonta nell’ultimo quarto per la squadra di coach Bialaszewski, che ora affronterà i francesi dello Cholet, vittoriosi per 76-72 sui belgi dell’Anversa.

Olivier Hanlan è sicuramente l’eroe della giornata con il suo canestro della vittoria e i suoi 13 punti a referto. Il miglior marcatore di Varese, però, è stato Sean McDermott con 17 punti, ma importanti sono stati anche i 12 punti con 9 assist di Davide Moretti. Eccellente la prima ufficiale di Willie Cauley-Stein, che chiude con 13 punti, 10 rimbalzi e ben 6 stoppate.

Un avvio di match equilibrato, con Varese che cerca di scappare nel finale di primo quarto, toccando anche il +8 di vantaggio. I serbi, però, rispondono e alla prima sirena la squadra italiana è avanti 23-21. Nel secondo quarto l’FMP riesce a ribaltare l’inerzia della partita, allungando anche sul +9 (32-23). I serbi toccano anche la doppia cifra di vantaggio, ma Varese accorcia all’intervallo sul -4 (39-35).

Al rientro dalla pausa lunga si gioca punto a punto nei primo cinque minuti, prima di un nuovo allungo da parte dei serbi, che torna nuovamente sulla doppia cifra di vantaggio, chiudendo il terzo quarto avanti sul +11 (60-49). Nell’ultimo quarto comincia una clamorosa rimonta di Varese, che trova il primo vantaggio dal 23-21 con McDermott sul 70-68 a due minuti dalla fine. Il finale è palpitante con la tripla di Walker a 31 secondi del pareggio, ma arriva la magia di Hanlan a regalare il successo a Varese.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FMP BELGRADO – PALLACANESTRO VARESE 71-73 (21-23, 18-12, 21-14, 11-24)

Fmp: Asceric 12, Stepanovic 15, Subotic 13, Turner 7, Walker 12, Gagic, Matovic, Saranovic 3, Vukovic, Watson 8, Zivanovic 1

Varese: Brown 8, Cauley-Stein 13, Hanlan 13, McDermott 17, Moretti 12, Assui, Librizzi, Shahid 8, Ulaneo 2, Woldetensae, Zhao

Credit Ciamillo