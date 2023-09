Basket, Mondiali 2023: USA, che spavento con Montenegro! La Lettonia di Banchi batte la Spagna. Vince la Germania

Ha preso il via la prima giornata della seconda fase a gironi dei Mondiali in corso tra Filippine, Giappone e Indonesia. Oltre all’Italia che ha sfidato la Serbia sui parquet dell’Estremo Oriente sono scese in campo altre sei squadre. Ecco come è andata.

GERMANIA-GEORGIA 100-73 (Girone K)

La Germania cerca di mantenere l’imbattibilità anche in questa seconda fase, mentre per la Georgia vincere è fondamentale per continuare a sperare nei quarti di finale. E i georgiani provano subito a dettare i ritmi con Shengelia nel primo quarto, anche se dopo un avvio difficile la Germania riprende il suo basket e nel finale del quarto vanno avanti e chiudono sul 22-16. A inizio secondo quarto provano i tedeschi a trovare l’allungo, ma non trovano la fuga e, anzi, la Georgia risponde con Mamukelashvili e arriva addirittura il vantaggio georgiano. Nel finale di primo tempo è Schroder a salire in cattedra e Germania che riesce andare al riposo avanti 43-41. Cambia tutto, però, nel terzo quarto, quando i tedeschi cambiano clamorosamente ritmo e mettono a segno un parziale di 27-16 che spacca il match. E a inizio quarto quarto chiudono il discorso, altro parziale e punteggio che vola sul +22 e Georgia che alza bandiera bianca. Vince la Germania 100-73 e resta imbattuta.

TOP SCORER

GERMANIA – Lo 18, Schroder 16, M.Wagner 14

GEORGIA – Mamukelashvili 19, Bitadze 15, Shengelia 12

USA-MONTENEGRO 85-73 (Girone J)

Match della vita per il Montenegro, chiamato all’impresa contro gli USA per restare in corsa per i quarti di finale e nel primo quarto i montenegrini fanno la partita. Gli USA faticano in attacco e Montenegro tocca anche il +6 nei primi dieci minuti, ma nella seconda parte gli americani cambiano ritmo e con un parziale vanno al primo stop avanti 19-18. Equilibrio che non si spezza anche nel secondo quarto, con gli USA che faticano tantissimo ad andare a canestro, mentre il Montenegro risponde colpo su colpo con un ottimo Vucevic. E, così, il primo tempo si chiude con il Montenegro non solo in partita, ma addirittura avanti 39-38. Americani che hanno percentuali bassissime da oltre l’arco e, così, il Montenegro resta aggrappato al match, anche se gli USA allungano un po’ nel terzo quarto, chiudendolo sul 61-55. Ma, ancora una volta, troppi errori al tiro da parte di Banchero e compagni e Montenegro che torna a un possesso di svantaggio. Due liberi di Banchero e poi la tripla di Edwards provano a rilanciare gli americani e questa volta il Montenegro non ha più la forza di reagire. Soffrono, soffrono tantissimo, ma alla fine gli USA portano a casa la partita vincendo 85-73, ma che Montenegro!

TOP SCORER

USA – Edwards 17, Reaves 12, Jackson Jr 11

MONTENEGRO – Vucevic 18, Perry 14, Simonovic, Ivanovic 9

SPAGNA-LETTONIA 69-74 (Girone L)

L’ultima sfida della giornata è lo scontro tra la Spagna di Scariolo e la sorpresa Lettonia di Banchi. Un derby italiano che vede la Spagna favorita, ma la Lettonia è pronta a stupire di nuovo. E, infatti, il match è subito equilibratissimo con le due formazioni che si alternano al comando senza mai riuscire ad andare oltre al possesso pieno di vantaggio. E dopo 10 minuti è la Lettonia a guidare per 17-16. Una tripla di Bertans dà il primo +4 ai lettoni, ma la musica non cambia a Jakarta, con la Spagna che subito torna sotto e le due formazioni che si equivalgono, anche nelle percentuali non altissime. Si va, così, al riposo sul 32-29 per la Spagna. Lettonia che inizia la ripresa con un 7-0 che la riporta avanti, ma Spagna che subito si rifà sotto e poi sono gli iberici a piazzare un parziale di 14-0 e volare sul +12. È il break che spacca in due la partita e si va all’ultimo stop con la Spagna avanti 58-47. La Lettonia non vuole, però, alzare bandiera bianca e un parziale di 5-0 la riavvicina. Arriva, però, un fallo tecnico a Banchi e iberici che possono sbloccarsi, ma non basta, perché due triple di Zoriks valgono il pareggio a 5’ dalla sirena. Ed è ancora Zorokis a firmare il sorpasso, poi Bertans firma il +3 e iberici in crisi che vedono gli spettri di una sconfitta farsi reali. Una tripla di Brizuela a 26” vale il -2 spagnolo, poi Zoriks fa 1 su 2 ai liberi. Brizuela manca il canestro, rimbalzo lettone e sipario. Vince la Lettonia 74-69 e gruppo L che si riapre clamorosamente.

TOP SCORER

SPAGNA – W.Hernangomez 14, Garuba 11, Brizuela 11

LETTONIA – Bertans 16, Kurucs 13, Smits, Grazulis, Zoriks 11