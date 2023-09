Italia U-21, ecco i convocati di Carmine Nunziata per le sfide di qualificazione agli Europei con Lettonia e Turchia

Prima uscita sulla panchina dell’Italia Under 21 per Carmine Nunziata: dopo il cammino straordinario in Argentina nel Mondiale Under 20 dove l’Italia ha raggiunto la finale, perdendo poi l’ultimo atto con l’Uruguay, il tecnico napoletano ha rimpiazzato Paolo Nicolato alla guida degli azzurrini.

In settimana l’Under 21 farà il suo esordio in Lettonia, l’8 settembre per la precisione, nel girone A delle qualificazioni agli Europei 2025 in Slovacchia. Quello con i baltici non sarà l’unico impegno per gli azzurrini, visto che saranno di scena in Turchia il 12 settembre per il secondo match del girone, il quale comprende anche Irlanda, Norvegia e San Marino.

Per l’occasione, Nunziata ha deciso di convocare 26 giocatori per il raduno di Tirrenia (PI): il neotecnico degli azzurrini ha deciso di affidarsi a molti dei componenti della selezione che ha disputato i Mondiali Under 20 in Argentina dello scorso giugno. Andiamo a vedere tutti i convocati di Mister Nunziata in vista delle prime due sfide di qualificazione all’Europeo in Slovacchia.

CONVOCATI ITALIA UNDER 21 QUALIFICAZIONI EUROPEO 2025

PORTIERI

Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

DIFENSORI

Giorgio Cittadini (Monza), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Destiny Iyenoma Udogie (Tottenham), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

CENTROCAMPISTI

Tommaso Baldanzi (Empoli), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Simone Panada (Sampdoria), Matteo Prati (Cagliari), Franco Heubang Tongya (Odense)

ATTACCANTI

Marco Nasti (Bari), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari)

