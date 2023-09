Basket, Mondiali 2023: Lettonia, il miracolo continua! Batte il Brasile e vola ai quarti. Vittorie anche per Australia e Montenegro

Nella mattina che ha regalato all’Italia l’accesso ai quarti di finale Mondiali dopo 25 anni si sono disputati altri tre match. E se Australia-Georgia e Grecia-Montenegro non avevano più nulla da dire, gli occhi erano puntati su Brasile-Lettonia, una sfida da dentro o fuori. Ecco come è andata.

AUSTRALIA-GEORGIA 100-84 (Girone K)

Ormai fuori dalla corsa ai quarti di finale, Australia e Georgia si sono giocati il terzo posto nel Girone K e i pronostici della vigilia sono stati rispettati. Dominano gli australiani, in vantaggio sin dal primo quarto, mentre Bitadze e compagni non possono far altro che rincorrere, ma con il divario che si fa importante fin dal primo tempo. I primi 10 minuti si chiudono con l’Australia avanti 23-17, ma è nella seconda metà del tempo che Exum e compagni allungano decisi, con un parziale di +11 che manda le due squadre al riposo sul 54-37. Prova nel terzo quarto a rientrare in partita la Georgia, trovando finalmente buone percentuali al tiro, ma è troppo poco e quando, nell’ultimo periodo, l’Australia tara nuovamente la difesa, il match si chiude sul 100-84.

TOP SCORER

AUSTRALIA – Mills 19, Exum 18, Reath 16

GEORGIA – Bitadze 20, McFadden 18, Shermadini 16

GRECIA-MONTENEGRO 69-73 (Girone J)

Altro match che non mette in palio un posto nella top 8 mondiale, ma che vale il terzo posto nel Girone J quello tra Grecia e Montenegro. Match molto equilibrato, dove il Montenegro però fa la parte della lepre, con i greci a inseguire fin dalle prime fasi. Il primo quarto è positivo per i montenegrini, seppur in una partita dalle percentuali basse, che vanno al primo stop avanti 19-14. Più equilibrio nei secondi dieci minuti, dove però la Grecia limita i danni piuttosto che richiudere il gap e si va al riposo con il Montenegro avanti 36-30. Scendono ancor più le percentuali a inizio secondo tempo, le due formazioni faticano ad andare a canestro, ma il Montenegro gestisce e allunga ancora sul +8 all’ultimo stop. Prova a scappare via il Montenegro ad inizio ultimo quarto, va in doppia cifra col vantaggio, ma una fiammata della Grecia vale il -4. Appunto, è una fiammata e quando i montenegrini risistemano il tiro riallungano e si impongono 73-69, nonostante un ultimo disperato tentativo greco di riaprire i giochi.

TOP SCORER

GRECIA – Papapetrou 16, Papanikolaou 13, Bochoridis 13

MONTENEGRO – Vucevic 19, Radoncic 12, Mihailovic 10

BRASILE-LETTONIA 84-104 (Girone L)

Ci vince va ai quarti di finale, chi perde è fuori. La mattina si chiude con la supersfida tra due sorprese di questi Mondiali, cioè il Brasile che ha saputo battere il Canada due giorni fa e la Lettonia che arriva con gli scalpi di Francia e Spagna all’appuntamento. Il primo quarto vede i ragazzi di Banchi che provano a fare la partita, con il Brasile che però non li fa mai scappare via, restando aggrappato al match, con Caboclo e Huertas che permettono di chiudere il primo quarto con la Lituania sopra solo 22-20. Equilibrio che resiste anche nei secondi dieci minuti, dove la Lettonia tocca il +10 nei primi due minuti, ma ancora una volta il Brasile risponde con due triple di Dias e poi Yago Santos che rimette tutto in gioco mandando le squadre al riposo sul 45-42 per la Lettonia. Ad inizio ripresa è Caboclo a portare il Brasile avanti, ma questa volta sono i ragazzi di Banchi a scuotersi e con un parziale di 12-2 allungano nuovamente. Questa volta i brasiliani non riescono a trovare la forza di reagire e Grazulis guida il break decisivo che vale l’81-63 con cui si va all’ultimo stop. Match ormai chiuso e per i ragazzi di Banchi basta controllare per imporsi 104-84 e conquistare uno storico accesso ai quarti di finale.

TOP SCORER

BRASILE – Caboclo 20, Y.Santos 14, Dias 13

LETTONIA – Grazulis 24, Zagars 17, Bertans 14

Foto: fiba.basketball