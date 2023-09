Basket, Mondiali 2023: la Serbia passeggia sulla Rep. Domenicana, Italia prima nel girone! La Germania batte la Slovenia e chiude in vetta

Nel primo pomeriggio di una giornata che ha regalato all’Italia l’accesso ai quarti di finale Mondiali dopo 25 anni si sono disputati altri due match, uno dei quali fondamentale per il destino azzurro. In campo sono scese prima Germania e Slovenia, che si giocavano il primo posto nel girone, e subito dopo Repubblica Domenicana e Serbia, in un match da dentro o fuori. Ecco come è andata.

GERMANIA-SLOVENIA 100-71 (Girone K)

Germania e Slovenia sono scese in campo a Okinawa sapendo di aver già staccato il biglietto per i quarti di finale mondiali, ma in palio c’era il primo posto nel girone e, dunque, l’accoppiamento per i playoff. Partenza di sofferenza per la Germania, che al primo reale scoglio mostra i suoi limiti. Luka Doncic e compagni, infatti, spingono subito sull’acceleratore e dominano un primo quarto quasi senza storia. Soprattutto in difesa non concedono nulla ai tedeschi e primi dieci minuti che si chiudono sul 25-11 per la Slovenia. Il secondo quarto inizia con un maggior equilibrio, ma è quello che basta agli sloveni per gestire il buon vantaggio già accumulato, mentre Lo e compagni non trovano la fiammata per riaprire il discorso. Ci prova a metà quarto Obst, con la tripla che riporta in singola cifra il vantaggio della Slovenia e Schroder firma il -7. Si inceppa Doncic (0/2 ai liberi) e la tripla di Bonga vale il -4. Ora la Germania domina sul parquet, la Slovenia in 6 minuti trova solo due punti con Doncic e i tedeschi firmano un 27-9 che vuole dire andare al riposo avanti 38-34.

Non rallenta la Germania, padrona del campo anche a inizio ripresa, e l’allungo porta i tedeschi in doppia cifra di vantaggio. Doncic da solo (e comunque con percentuali ben più basse del suo standard) non può nulla e nuovo quarto nettamente a favore della Germania che va all’ultimo stop sul 68-52, nonostante la Slovenia limiti i danni negli ultimi minuti del periodo. Ma ormai il match è andato e la Germania conquista il primo posto nel girone K, davanti alla Slovenia, grazie alla netta vittoria per 100-71, guidata da un Dennis Schroder da 24 punti.

TOP SCORER

GERMANIA – Schroder 24, Theis 14, Bonga 12

SLOVENIA – Doncic 23, Prepelic 12, Dimec 9

REPUBBLICA DOMENICANA-SERBIA 79-112 (Girone I)

L’attenzione di tutti, anche in Italia, era puntata sull’Araneta Coliseum di Quezon, dove sono scese in campo Repubblica Domenicana e Serbia per l’ultimo match del girone I. Chi vince va ai quarti di finale, chi perde va a casa. Ma non solo, perché la sfida interessava direttamente anche l’Italbasket, che con un successo serbo avrebbe chiuso il girone in vetta, mentre un successo domenicano significava secondo posto e probabile quarto contro gli USA di Paolo Banchero. E il primo quarto è un monologo della Serbia, che dopo il bruciante ko con l’Italia vuole dare un segnale in vista dei quarti di finale. Bogdanovic e Marinkovic vanno in doppia cifra già nei primi dieci minuti, mentre non basta Towns ai domenicani che subiscono un parziale di 29-15. E nel secondo quarto i serbi toccano il +20 dopo tre minuti di gioco e poi devono solo gestire il vantaggio per andare al riposo lungo sul 56-35.

Secondo tempo che vede fin da subito la Serbia gestire al meglio l’ampio vantaggio conquistato, mentre dall’altra parte la Repubblica Domenicana non è l’Italia e il gap è troppo largo per sperare di riaprire il match. Serbia che va all’ultimo stop superando i 30 punti di vantaggio sull’87-53. Match in archivio e dopo gli ultimi 10 minuti la Serbia stacca il pass per i quarti di finale vincendo 112-79, con un Bogdan Bogdanovic quasi perfetto, con 20 punti, un 7/7 dal campo e solo un libero sbagliato.

TOP SCORER

REPUBBLICA DOMENICANA – Towns 25, Montero 15, Mendoza 14

SERBIA – Bogdanovic 20, Marinkovic 16, Milutinov 16

Foto: fiba.basketball