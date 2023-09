Basket, Mondiali 2023: Germania e Serbia si contendono lo scettro di Campione del Mondo. â€˜Sfida nella sfidaâ€™ tra SchrÃ¶der e Bogdanovic

Tutto è pronto ed apparecchiato per la Finale del Mondiale 2023 di basket: alle 14:40 italiane, infatti, la Mall of Asia di Manila (Filippine) ospiterà l’atto conclusivo che decreterà la nuova Nazionale Campione del Mondo che succederà alla Spagna di Sergio Scariolo nell’albo d’oro. A contendersi lo scettro iridato saranno due rappresentative europee: la Germania da una parte, la Serbia dall’altra.

La Germania non ha mai vinto il Titolo mondiale – un solo bronzo nel 2002, con in campo un certo Dirk Nowitzki – e vuole sicuramente arrampicarsi fino ad una vetta mai esplorata finora. I teutonici hanno tenuto un ruolino di marcia impressionante nella rassegna asiatica: Dennis Schröder e compagni, infatti, non hanno mai subito una sconfitta nelle sette partite disputate tra le prime due fasi a gironi e quella ad eliminazione diretta. L’impresa più grande l’hanno firmata in semifinale estromettendo dalla finale decisiva gli Stati Uniti di Anthony Edwards e Paolo Banchero (111-113), in un match combattuto ma in cui i tedeschi hanno vinto sfruttando le stesse armi degli USA. Insieme a Schröder ci sarà Andreas Obst che proverà a replicare la prestazione monstre contro gli americani (24 punti in 30’), con Franz Wagner in formato NBA autore di 22 punti al pari del compagno Daniel Theis (21 punti).

La Serbia, invece, cerca di ritornare sul tetto del Mondo a distanza di ventun anni dall’ultima volta (2002). In quell’occasione la panchina era affidata proprio a Svetislav Pesic (ex Virtus Roma), che centrò completò la doppietta dopo la vittoria ad EuroBasket 2001. Andando più indietro negli anni i Titoli iridati si vanno a sommare a quelli conquistati quando si chiamava ancora Jugoslavia (1970, 1978 e 1990) e dal 1992 al 2006 Serbia e Montenegro (1998-2002). Il CT serbo ha allestito un roster ‘rimaneggiato’ per via delle tante assenze, alcune delle quali anche pesanti: il Campione NBA Nikola Jokic, l’asso Vasilije Micic, Vladmir Lucic, Milos Teodosic, Nikola Kalinic – giusto per citare alcuni nomi. Nonostante questo (con in mezzo anche il ko contro l’Italia nella seconda fase) la Serbia è riuscita a compattarsi e arrivare a giocarsi il Titolo, trascinata dai punti pesanti di Bogdan Bogdanovic e dal vice-Campione NBA Nikola Jokic – e dalla fisicità sotto il ferro di Nikola Milutinov.

La diciannovesima edizione della Coppa del Mondo di basket sarà quindi un affare esclusivamente europeo, con Stati Uniti e Canada che proveranno a salvare l’onore contendendosi l’ultimo gradino del podio nella ‘finalina’ per il 3°/4° posto (in programma quest’oggi alle 10:30 italiane). Chi la spunterà tra Germania e Serbia? La risposta la scopriremo tra poche ore!

Foto: fiba.basketball