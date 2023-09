Gigi Datome saluta il basket: “Melli è stato un grande amico. Ora mi dedicherò alle cose importanti della vita”

Un viaggio meraviglioso. Oggi, sabato 9 settembre, Gigi Datome ha lasciato ufficialmente il basket giocato. La leggenda della Nazionale italiana ha chiuso definitivamente la sua avventura cestistica con la sconfitta dell’Italia contro la Slovenia di Dončić (85-89), risultato che ha spinto gli azzurri all’ottavo posto ai Campionati Mondiali 2023.

Un’avventura lunghissima ricca di gioie, dolori, soddisfazioni e cocenti delusioni, tradotte in 203 presenze e 1766 punti. Una volta approdato in sala stampa dopo la partita, accolto dagli applausi scroscianti dei giornalisti in loco, Gigi ha rilasciato le sue ultime parole da giocatore, emozionando tutti i presenti.

“Questa è stata una delle estati più belle della mia vita – ha detto Datome nelle parole raccolte dalla FIP -. Lascio senza rimpianti e sono convinto della mia scelta. Stasera stava andando tutto bene, poi all’Inno nazionale mi sono emozionato e non ce l’ho fatta. Ringrazio tutti per l’affetto che mi è stato dimostrato, dai compagni di squadra, al Poz, allo staff e stasera anche agli avversari che si sono fermati per applaudirmi. Abbiamo provato a vincere per chiudere meglio ma sono molto orgoglioso per quanto ha fatto questo gruppo entrando nelle prime otto squadre del mondo“.

Il sardo ha quindi concluso: “Ora avrò più tempo da dedicare a ciò che conta veramente nella vita, ovvero ciò che c’è fuori dal rettangolo di gioco. Una delle mie più grandi fortune è stata avere come compagno un amico vero come Nicolò Melli. Da qualche tempo sta già facendo il Capitano. E’ un leader e lo merita. Questa squadra ha dimostrato di poter competere ad alto livello e sono certo che i ragazzi potranno ancora migliorare. E’ stato un onore”.

