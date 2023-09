Basket, Mondiali 2023: Bogdanovic porta la Serbia in semifinale. Battuta nettamente la Lituania

Si è conclusa pochi istanti fa la prima partita dei playoff dei Mondiali di basket e il primo quarto di finale vedeva sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila la Lituania di Valanciunas e la Serbia di Milutinov. Una sfida che è un classico europeo, con le due formazioni che si sono già affrontate quattro volte nell’Eurobasket, mentre ai Mondiali l’unico precedente ha visto la Lituania vincente nel lontano 2010. Ma oggi era tutta un’altra storia, con altri protagonisti. Ecco come è andata.

Primo quarto che vede la Lituania ripartire da dove si era fermata con gli Usa, con percentuali da oltre l’arco che obbligano la Serbia fin da subito a rincorrere. Le due squadre tengono ritmi altissimi, con gli attacchi che dominano sulle difese e la Lituania che con 5/7 da oltre l’arco prova a scappare via. Un parziale di 5-0 riporta i serbi in pareggio sul 20-20. Serbi che non sfruttano un paio di palle rubate e lituani che si riportano avanti e vanno al primo stop avanti 25-24, nonostante gli 8 punti di Bogdan Bogdanovic.

Secondo quarto che inizia con un parziale di 6-0 per portarsi per la prima volta in vantaggio, ma arriva un tecnico per flopping a Guduric che ferma il parziale. Migliora la difesa serba, mentre la Lituania diventa fallosa e in tre minuti finisce il bonus falli. Lituani che si affidano a Sedekerskis per restare in partita, con il giocatore che va in doppia cifra nel quarto, ma dall’altra parte doppia cifra anche per Bogdanovic per il +7. Ancora lui piazza la tripla del +8 e lituani ora in grande difficoltà, con uno 0/7 da tre in questo quarto. E allo scadere è ancora Bogdanovic a mettere la tripla che valgono 18 punti per lui e il 49-38 con cui si va al riposo.

Lituania che si sblocca subito da oltre l’arco per provare a riaprire il gioco e che torna a -5. Ancora una volta, però, è Bogdanovic a prendere per mano la Serbia e permettere di riallungare, poi Nikola Jovic schiaccia per la doppia cifra, poi Stefan Jovic piazza la tripla del +14 a metà quarto. È Stefan Jovic ora a dominare sul parquet che rilancia la fuga serba fino al +16. Si va, così, all’ultimo stop con la Serbia nettamente in vantaggio per 73-55.

Due liberi di Avramovic valgono il +20 a inizio ultimo quarto, mentre la Lituania continua a litigare con il canestro, bloccata ormai da oltre 20 minuti, soprattutto da oltre l’arco. Anche se i serbi iniziano ad alzare il piede dall’acceleratore e sbagliano molti passaggi banali i lituani non ne approfittano e si resta con oltre 20 punti di vantaggio per i serbi. La seconda metà del quarto è ormai solo per le statistiche e la Serbia batte 87-68 la Lituania e strappa il primo biglietto per le semifinali iridate con 21 punti per Bogdanovic, 17 per Petrusev e 11 per Stefan Jovic.

LITUANIA-SERBIA 68-87

LITUANIA: Normantas* 8, Sedekerskis* 14, Brazdeikis* 11, Maldunas 0, Jokubaitis* 13, Valanciunas* 11, Kuzminskas 6, Motiejunas 2, Bendzius n.e., Kariniauskas 0, Dimsa 3, Sirvydis 0 All. Maksvytis

SERBIA: Petrusev 17, N.Jovic* 8, Bogdanovic* 21, Marinkovic* 1, Dobric 0, Ristic 1, Guduric 9, S.Jovic* 11, Davidovac 2, Simanic n.e., Avramovic 8, Milutinov* 9. All. Pesic

Foto: fiba.basketball