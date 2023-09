Basket, l’Italia si qualifica ai quarti dei Mondiali se… Le combinazioni per primo e secondo posto

L’Italia ha firmato una sontuosa impresa sconfiggendo la Serbia e rimettendosi in carreggiata ai Mondiali 2023 di basket. La nostra Nazionale è padrona del proprio destino e dipende soltanto da se stessa per qualificarsi ai quarti di finale, senza la paura di un biscotto e senza dover sperare in un favore altrui: per entrare tra le migliori otto squadre del Pianeta, la formazione del CT Gianmarco Pozzecco deve battere Porto Rico nell’ultima partita della seconda fase.

L’Italia aveva avuto paura del biscotto perfetto tra Serbia e Repubblica Dominicana, dove una vittoria dei balcanici con quattro punti di scarto avrebbe permesso a entrambe di proseguire l’avventura iridata, ma i caraibici hanno perso il derby contro Porto Rico e così non potranno infornare una combine che sembrava ampiamente possibile. La nostra Nazionale scenderà in campo domenica 3 settembre (ore 10.00) a Manila con il destino nelle proprie mani.

L’Italia si qualifica ai quarti dei Mondiali se batte Porto Rico. Sarà prima nel girone se la Serbia batterà la Repubblica Dominicana (in quel caso gli azzurri e i balcanici chiuderanno a pari merito con tre vittorie a testa, ma Datome e compagni sarebbero davanti in virtù dello scontro diretto), sarà seconda nel raggruppamento se la Repubblica Dominicana batterà la Serbia (azzurri e caraibici chiuderanno a pari merito con tre vittorie a testa, ma i caraibici sarebbero davanti in virtù dello scontro diretto).

Chi vincerà il girone affronterà ai quarti la perdente del big match tra USA e Lituania, mentre chi arriverà seconda incrocerà la vincente della super sfida tra gli americani e gli europei. Di seguito il semplice quadro delle combinazioni: l’Italia si qualifica ai quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket set…

L’ITALIA SI QUALIFICA AI QUARTI DEI MONDIALI SE…

Vince contro Porto Rico.

COMBINAZIONI PER PRIMO E SECONDO POSTO

Italia prima nel girone se batte Porto Rico e la Serbia batte la Repubblica Dominicana.

Italia seconda nel girone se batte Porto Rico e la Repubblica Dominicana batte Porto Rico.

COMBINAZIONI PER I QUARTI DI FINALE

La prima classificata sfiderà ai quarti la perdente di USA-Lituania.

La seconda classificata sfiderà ai quarti la vincente di USA-Lituania.

Credit: Ciamillo