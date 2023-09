Basket, Joel Embiid il 10 ottobre sceglierÃ  con chi giocare le Olimpiadi. Francia in pole, gli USA sperano

Non si tratterà di una riedizione della celeberrima “Decision” di LeBron James all’epoca del suo clamoroso passaggio dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat, ma anche quello che sta per avvenire a Joel Embiid assomiglierà molto ad una scelta non semplice e, soprattutto, sbandierata a livello globale.

La portata del giocatore, dopotutto, non può che fare “rumore”. L’attuale MVP della NBA con i suoi Philadelphia 76ers, dovrà decidere in quale nazionale giocare in direzione delle Olimpiadi 2024. La manifestazione sotto i Cinque Cerchi, com’è ben noto, si disputerà a Parigi e, proprio la Francia, sembra in pole position per avere tra le proprie fila il classe 1994.

Francia, Stati Uniti e Camerun. Il centro sfoglia la margherita e valuta pro e contro. La nazionale a stelle e strisce sta facendo ponti d’oro per accaparrarsi il fuoriclasse dei Sixers, dato che nel reparto risulta carente, mentre la compagine transalpina vorrebbe piazzare l’innesto sensazionale. I movimenti si stanno facendo concreti. Come riporta Sky Sport, infatti, il presidente della federazione pallacanestro francese, Jean-Pierre Siutat, ha spiegato: “Ci stiamo lavorando, abbiamo una ferrea volontà di portare a termine questa missione. Abbiamo fissato la data del prossimo 10 ottobre per ottenere una risposta dal giocatore”.

Il 10 ottobre, quindi, dovremmo e potremmo sapere la decisione di Joel Embiid. Se, come pare, sceglierà la Francia, si andrà a comporre un trio sotto canestro davvero sensazionale con il nativo di Yaoundè, la prima scelta del Draft 2023, Victor Wembanyama e Rudy Gobert. Parigi 2024 potrebbe davvero tingersi di bianco, rosso e blu?

