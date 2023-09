Basket, gli italiani che giocheranno all’estero nel 2023-2024. Due gioielli azzurri a Berlino

Nelle ultime stagioni alcuni dei migliori giovani della nostra pallacanestro hanno deciso di lasciare il campionato italiano e di cercare maggior fortuna all’estero. Uno di questi è sicuramente Gabriele Procida, approdato la passata stagione in Eurolega con la maglia dell’Alba Berlino. Questo sarà un anno decisamente importante per l’ala azzurra, che deve effettuare un ulteriore salto di qualità, diventando uno dei giocatori chiave della squadra tedesca, da sempre molto attenta allo sviluppo e alla crescita dei giovani talenti.

Anche per questo motivo in Germania non si sono fatti scappare un altro degli azzurri presenti nelle Filippine al Mondiale e si tratta di Matteo Spagnolo. Per il play non si tratta della prima esperienza fuori dall’Italia, visto il suo passato con le giovanili del Real Madrid e poi con altri club in Spagna, ma questa è decisamente la stagione della svolta per l’ex giocatore di Trento. Per Spagnolo sarà il primo anno in Eurolega, in una squadra dove potrà fare esperienza e continuare la sua crescita in un contesto che può decisamente aiutarlo.

Due in Germania ed invece sono tre gli azzurri in Spagna. Dopo la travagliata passata stagione con la Virtus Bologna e ad un’estate lontano dalla maglia azzurra, Nico Mannion cerca di rilanciare la sua carriera al Baskonia, con cui giocherà anche l’Eurolega. L’inizio di campionato non è stato decisamente dei migliori per l’ex giocatore dei Golden State Warriors, ma c’è comunque tutto il tempo per emergere e tornare ad essere quel giocatore ammirato prima a Belgrado con il Preolimpico e poi alle Olimpiadi.

Sempre in Spagna è approdato anche Momo Diouf, che vestirà la maglia del Rio Breogan. Anche per il lungo italiano l’esperienza in ACB può essere molto importante per la sua crescita in un campionato di alto livello, dove può avere tanti minuti in campo. L’ex Reggio Emilia si troverà di fronte anche un suo vecchio compagno, visto che Andrea Cinciarini ha lasciato la Serie A dopo tantissimi anni per approdare al Saragozza.

La stella dell’Italia all’ultimo Mondiale è stato ancora una volta Simone Fontecchio. Il nativo di Pescara si trova a vivere una stagione per lui fondamentale in NBA. Gli Utah Jazz sono ancora una squadra che non ha grandi obiettivi e quindi potrebbe dare ancora più spazio all’azzurro, che deve dimostrare di valere un ruolo sempre più significati all’interno della squadra di Salt Lake City.

Oltreoceano sta proseguendo anche la carriera di Danilo Gallinari. Dopo un anno buttato via per il gravissimo infortunio al ginocchio, il veterano azzurro riparte da Washington. Una formazione in totale ricostruzione e quindi ci sarà da capire il ruolo del Gallo. Non è in NBA, ma è in NCAA Abramo Canka, che sta continuando a cavalcare il sogno americano. Dopo una stagione in cui non è riuscito a mostrarsi in quel di UCLA, il nativo di Genova è approdato a Wake Forest e avrà sicuramente l’opportunità di giocare molto di più.

Credit Ciamillo