Basket femminile, le favorite per lo scudetto 2023-2024. Schio e Virtus Bologna, ancora duello?

Sarà ancora duello tra Famila Schio e Virtus Segafredo Bologna? Al di là delle premesse date dalla Supercoppa Italiana 2023, sembra che l’annata 2023-2024 di una Serie A1 difficile a definirsi per le tante cose che sono accadute quest’estate abbia proprio questo destino, quello che ha caratterizzato l’ultima finale scudetto.

Le due squadre sono cambiate in modo diverso; pochi, ma puntuali innesti per le V nere, mentre per quel che riguarda il Famila è passata una filosofia che non si vede tanto spesso. Poco pedigree USA tra le straniere (ma con Robyn Parks che entra da stella della stagione passata), tante big europee, a cominciare da Julia Reisingerova. E la sostanziale conferma del blocco italiano, fatto sostanzialmente visto in chiave simile sul fronte bianconero. Certo, sarà interessante la questione del manico, perché c’è di nuovo una novità sulla panchina bolognese, quella di Pierre Vincent, che a Schio allenò nelle stagioni di mezzo dello scorso decennio. Un nome su tutti da tenere d’occhio: Lauren Cox.

C’è un’ulteriore squadra che, però, può recitare un ruolo importante. Si tratta di Venezia, che dopo aver sostanzialmente assemblato, nella scorsa stagione, quello che è il roster attuale, questa volta ha aggiunto semplicemente poco, ma (sostanzialmente) bene. L’esperienza di Gaia Gorini, l’ingresso di Anna Makurat e la coppia Kuier-Shepard, oltre all’anno in più di Matilde Villa, significano tanto in linea teorica. Certo, sarà da attendere il rientro di Mariella Santucci, sfortunatissima in estate.

Outsider di lusso può considerarsi soprattutto il Geas Sesto San Giovanni, che ogni anno che passa sale di un gradino. Non solo: quest’anno, nella sostanziale uguaglianza all’ultima annata, ritrova una pedina fondamentale come Jazmon Gwathmey e inserisce una figura che potrebbe rappresentare molto nel campionato quale è Gina Conti, direttamente in arrivo da UCLA. Interessanti i possibili ruoli di guastafeste da parte di Ragusa e Sassari, con la Dinamo che di solito tende a scegliere bene in quanto a straniere.

Credit: Ciamillo