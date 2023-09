Basket: Andrea Capobianco torna a essere il ct della nazionale italiana femminile

Non c’è due senza tre. Andrea Capobianco, come reso noto dalla FIP, torna a essere per la terza volta il ct della nazionale italiana femminile.

Il tecnico campano 1966 riabbraccerà quindi il gruppo delle azzurre succedendo a Lino Lardo, allenatore che non ha vissuto certamente una parentesi fortunata con l’Italia di Zandalasini e compagne.

Questo il comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro:

Il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile è Andrea Capobianco, già Head Coach delle Azzurre dal 2015 al 2017. 24 le partite sulla panchina delle Azzurre per Capobianco, Team Leader della Nazionale 3×3 Open Femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Dal 2015 al 2017, poi nelle stagioni 2019 e 2020 (dove poi però arrivo il covid, ndr) e ora dalla fine del 2023: vedremo se questa volta Andrea Capobianco riuscirà a culminare il suo periodo da commissario tecnico magari con una bella soddisfazione a livello continentale.

Foto GiulioCiamillo / Ciamillo