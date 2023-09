Una vittoria e una sconfitta per l’Italia maschile ai Mondiali di basket 3×3 Under 23 in corso a Lublino, Polonia. La Nazionale azzurra debutta battendo l’Egitto e poi perde contro gli Stati Uniti, ma è ampiamente in corsa per catturare uno dei primi due posti del girone.

Nel primo dei due incontri, quello con l’Egitto, arriva un 21-16 che è molto meno netto di quanto dica l’effettivo finale; bene Giacomo Bonavida e Nicolò Ianuale con 8 punti a testa; 4 sono di Lorenzo Donadio e uno di Nicolas Alessandrini; dall’altra parte 8 di Youssef Refaat.

Per quel che riguarda invece il confronto con gli USA, arriva una sconfitta con speculare risultato, vale a dire 16-21. Gli azzurri tentano una rimonta nel finale, senza successo, ma dimostrano comunque di poter avere un buon livello di gioco.

Le prossime due partite si disputeranno venerdì 29 contro Lituania e Giappone; le selezioni che si classificheranno ai primi due posti del raggruppamento entreranno nei quarti di finale.

Foto: fiba3x3.com