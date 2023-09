Si è conclusa la seconda giornata dell’Italia ai Mondiali di basket 3×3 2023 in corso a Lublino, perlomeno in campo maschile. E dopo la vittoria e la sconfitta all’esordio, oggi ancora una vittoria e una sconfitta per gli azzurri, che mancano la qualificazione ai quarti di finale

L’avventura azzurra ai Mondiali finisce anzitempo, con l’Italia che cede 21-16 contro la Lituania e la successiva vittoria degli USA contro l’Egitto rende i primi due posti del girone irraggiungibili per gli azzurri. All’Italia non bastano gli 8 punti di Lorenzo Donadio, mentre sono 4 quelli di Giacomo Bonavida, con Nicolas Alessandrini e Nicolò Ianuale entrambi a due punti.

Così, serve solo per la gloria e per confermare il terzo posto nel girone il match vinto dall’Italia contro il Giappone e che chiude il torneo iridato. Punteggio praticamente equamente diviso tra gli azzurri, con 6 punti per Lorenzo Donadio e Giacomo Bonavida, 5 punti di Nicolò Ianuale e 4 punti per Nicolas Alessandrini.

Termina, dunque, qui l’avventura dell’Italia U23 maschile ai Mondiali di Lublino. Gli azzurri concludono con uno score di 2 vittorie e 2 sconfitte, troppo poco per conquistare i quarti di finale, con l’accesso riuscito nel loro girone a USA e Lituania.

Foto: fiba3x3.com