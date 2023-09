Baseball, Europei 2023: l’Italia supera anche la Svizzera per 12-3. Domani l’ultimo match

Arriva la seconda vittoria consecutiva della Nazionale italiana di baseball, team al momento impegnato ai Campionati Europei 2023, precisamente nella fase secondaria del Torneo utile per determinare i piazzamenti in classifica dal nono posto in poi. Un match solido quello degli azzurri, abili ad arginare senza patemi la Svizzera, passando con il risultato finale di 12-3

Anche in questo caso, così come già successo con l’Ucraina nella giornata di ieri, la partita è cominciata subito in grande discesa per gli uomini di Mike Piazza, abili a marcare subito quattro punti nei primi due inning prima con una base su ball di Friscia e un singolo da due di Mercuri nella prima ripresa e, successivamente, con un singolo di Mineo nella seconda.

La risposta elvetica arriva al quarto turno per via di un singolo di Zeller che consente a Jung-Goldberg e Vasseur di accorciare le distanze sul 3-2. Sarà tuttavia il preludio di un big inning tricolore, messo a referto al quinto round con sei punti registrati, di cui tre timbrati grazie a uno spettacolare fuoricampo da tre di Celli che chiude di fatto i conti.

Dopo due riprese a tabellino fermo, ci sarà poi spazio per gli ultimi due sigilli nell’ultimo atto da parte delle due squadre che porteranno il risultato sul 12-3 Finale. L’Italia scenderà in campo domani, sabato 30 settembre, per affrontare l’ultima sfida del torneo. I nostri ragazzi affronteranno la vincente tra Belgio e Croazia.

