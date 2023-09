Baseball: Italia battuta dalla Repubblica Ceca nell’ultima amichevole pre-Europei 2023

Ultimo impegno per l’Italia prima degli Europei 2023. La Nazionale allenata da Mike Piazza ha disputato un secondo confronto con la Repubblica Ceca, stavolta sulla distanza dei sette inning e non nove, perdendolo con il punteggio di 5-3. Da dopodomani si farà sul serio: per gli azzurri ci sarà l’Ungheria come esordio (ore 11:00).

Partenza sprint per i cechi, con Chlup che batte in diamante, ha corridori agli angoli e sfrutta Jakub Kubica per l’1-0 locale. La risposta dell’Italia dell’Italia non arriva, anche perché non riescono attacchi particolari (c’è anche un doppio gioco da dover subire).

Nel quinto inning i cechi tentano di dilagare, con un triplo di Mensik da due RBI e il fuoricampo di Escala che ne vale altrettanti: la Repubblica Ceca è sul 5-0. L’Italia ha bisogno di una reazione, riempie le basi, ma c’è solo la volata di sacrificio di Poma a dare il primo punto agli azzurri.

Accorcia ancora Robel Garcia, con l’home run da due punti che vale il 5-3 nella sesta ripresa, ma di lì non succede sostanzialmente più nulla a parte un vano doppio di Celli. Si chiude così, dunque, la fase pre-Europei della Nazionale azzurra.

Foto: FIBS / Corrado Benedetti