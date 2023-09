Hockey pista, Supercoppa Italiana 2023: Trissino vince l’andata in trasferta in casa del Lodi

La stagione dei club dell’hockey pista nostrano si è ufficialmente aperta con la disputa della finale d’andata della Supercoppa Italiana 2023.

Al PalaCastellotti è infatti andato in scena il primo duello fra i padroni di casa del Lodi e gli ospiti del Trissino.

A spuntarla, al termine di una partita combattuta, sono stati i veneti di Sousa per 3-4, capaci di prendere il vantaggio nel primo tempo, chiuso sul 2-4 (con un Mendez scatenato, autore di una tripletta), e gestire la ripresa contenendo il rientro dei lombardi.

Da domani si penserà al ritorno, fissato per domenica 1 ottobre a Trissino, per scoprire quale squadra si porterà a casa il primo titolo stagionale.

SUPERCOPPA ITALIANA MASCHILE – Programma ed arbitri

Supercoppa Italiana – Gara di andata – Sabato 23 settembre 2023 – ore 21:00 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY TRISSINO = 3-4 (2-4, 1-0)

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Antonioni, Faccin, Fernandes – Fantozzi, Nadini, Giovannetti, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Trissino: Sgaria, Garcia R, Pinto (C), Cocco, Mendez – Malagoli, Gavioli, Schiavo, Piccoli, Sgaria – All. Sousa

Marcatori: 1t: 4’21” Mendez (TRI), 9’26” Mendez (TRI), 14’31” Nadini (LOD), 17’11” Garcia (TRI), 21’50” Mendez (TRI), 22’13” Nadini (tir.dir) (LOD) – 2t: 17’59” Fantozzi (LOD)

Espulsioni: 1t: 22’13” Cocco (2′) (TRI)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Franco Ferrari di Viareggio (LU)

Supercoppa Italiana – Gara di ritorno – Domenica 1 ottobre 2023 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – AMATORI WASKEN LODI

Foto: FISR/Alberto Vanelli