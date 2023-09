Baseball, arriva l’ufficialitÃ : gli Europei 2023 saranno trasmessi in streaming. Tutti i dettagli

Manca sempre meno all’inizio di uno degli eventi più attesi del ricco calendario di baseball, ovvero i Campionati Europei 2023, per questa edizione in scena in Repubblica Ceca, precisamente sui diamanti di Ostrava, Trebic, Brno, Praga e Blansko dal 24 settembre al 30 ottobre. A pochissimi giorni dalla rassegna continentale la WBSC Europe ha finalmente comunicato in forma ufficiale le modalità di fruizione in streaming dell’evento che, stando a quanto detto, saranno affidata alla piattaforma Baseball Europe (www.baseballeurope.tv) tramite paywall, dunque a pagamento.

Secondo quanto riferito nel comunicato diramato nella mattinata di oggi, martedì 19 settembre, le partite saranno trasmesse con la possibilità di usufruire di due diversi abbonamenti: il primo è il cosiddetto Tournament Package, opzione che permette di poter assistere a tutti i match pianificati della rassegna con un prezzo totale di 24,95 €.

Chi invece è interessato all’acquisto di una singola partita, potrà farlo al costo di 7.95 € per disputa, dalla fase a gironi fino a quella di eliminazione.

Ricordiamo sarà impegnata nel raggruppamento B, quello di Trebic, con Ungheria, Svezia e Gran Bretagna.

Foto: Photo LiveMedia/Claudio Benedetto