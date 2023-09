Baseball, Europei 2023: Italia, tutto facile all’esordio contro l’Ungheria

Nessuna complicazione per l’Italia nell’esordio degli Europei di baseball 2023. La Nazionale azzurra guidata da Mike Piazza porta a casa il match contro l’Ungheria con il punteggio di 15-2; in sostanza, si tratta semplicemente di iniziare bene. Domani alle 17:30 si continua contro la Svezia, ancora a Trebic, sede del girone B.

Gli azzurri partono subito forte contro Fekete, il partente magiaro (per l’Italia c’è Matteo Bocchi). Un errore ungherese causa l’1-0 di Batista su doppio di Paolini, poi sbaglia anche Carlos Rubio Hernandez in assistenza e questo consente a Paolini e Friscia (che nel frattempo aveva usufruito di una base su ball) di siglare il 3-0. Il 4-0 è semplice: doppio di Poma, Astorri dalla seconda s’invola a chiudere il giro del diamante.

Molto brevi gli attacchi dell’Ungheria fino al terzo inning, in cui inserisce Bagyinszki come lanciatore. Il suo esordio, però, lo vede concedere una base su ball ad Astorri, che poi ruba la seconda base e subito dopo va a sfruttare il doppio a destra di Poma per il 5-0. Il primo punto magiaro arriva nella quarta ripresa; a Chachin Horvath riesce il bunt sulla terza base, poi il doppio di Luttor lo porta a segno. I problemi difensivi magiari, però, continuano, e neanche due cambi di lanciatore placano l’attacco azzurro. Arrivano il singolo-punto di Poma (per Astorri) e Friscia che sugli sviluppi sfrutta un balk per il 7-1, e poi un’interminabile serie di basi su ball che mandano a segno Poma, Monello, Mercuri e Batista. Celli manda a casa altri due punti con un singolo e si sale sul 13-1: in poche parole, big inning da otto punti.

Piazza decide di mandare sul monte Aldegheri e far riposare Bocchi. Ancora la coppia Luttor-Chachin Horvath (volata di sacrificio) confeziona il secondo punto ungherese nel sesto inning. Gli azzurri non lasciano nulla di intentato; arriva il singolo di Monello che manda a segno Friscia e Celli ed è 15-2 (con le basi piene lasciate a fine ripresa). Tocca a Davis fare da closer per mettere la parola fine.

Foto: WBSC Europe / CBA – Sabina Prokesova