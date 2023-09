Volley femminile, la Repubblica Dominicana si qualifica alle Olimpiadi 2024! Impresa enorme nel girone di Serbia e Cina, Olanda ko

La Repubblica Dominicana è la terza squadra di volley femminile ad essersi qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo Turchia e Serbia, che avevano sbrigato la pratica nella giornata di ieri, le caraibiche hanno fatto festa a Ningbo chiudendo una settimana da favola, durante la quale hanno battuto la Serbia Campionessa del Mondo e la Cina padrona di casa. Il biglietto per i Giochi è arrivato in occasione dello scontro diretto finale contro l’Olanda: alla Dominicana bastava vincere due set per meritarsi il pass a cinque cerchi, mentre le tulipane avevano bisogno di un successo per 3-0 o 3-1 per meritarsi il volo con direzione capitale francese.

Le caraibiche si sono imposte nella prima e nella terza frazione, chiudendo così i conti in anticipo. Si è poi nei fatti giocato soltanto per le statistiche e la Repubblica Dominicana ha vinto per 3-2 (25-20; 20-25; 25-19; 23-25; 15-12). Le caraibiche hanno chiuso la Pool A con 6 vittorie (18 punti, hanno perso soltanto all’esordio a sorpresa contro la Repubblica Ceca): saranno prime se la Serbia perdere per 3-0 o 3-1 contro la già eliminata Cina, altrimenti saranno seconde alle spalle delle già qualificate balcaniche.

Olanda e Cina dovranno aggrapparsi invece al ranking FIVB che al termine della fase preliminare della Nations League 2024 determinerà le ultime cinque ammesse alle Olimpiadi 2024 (tenendo in considerazione il criterio di rappresentanza continentale, nei fatti il Kenya è già certo della partecipazione in quota Africa). Brasile e Giappone si sfideranno all’ora di pranzo nello scontro diretto di Tokyo che offrirà alla vincente un pass per le Olimpiadi, come accadrà stasera a Lodz in Polonia-Italia.

Nella partita odierna si sono distinte le attaccanti Brayelin Martinez (23 punti), Paola Pena (17) e Gaila Gonzalez (16), all’Olanda non sono bastate Nika Daalderop (23) e Celeste Plak (18).

