Volley femminile, il Brasile si qualifica alle Olimpiadi 2024! Cardiopalma al tie-break decisivo, il Giappone si arrende

Il Brasile è la quarta squadra di volley femminile ad aver conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le verdeoro hanno vinto lo spareggio da dentro o fuori contro il Giappone, andato in scena a Tokyo: chi riusciva ad avere la meglio, con qualsiasi risultato, staccava il biglietto a cinque cerchi. Tutto si è deciso in un tie-break rovente da tutto o niente, nel quale le sudamericane sono riuscite a piazzare un break contro le padrone di casa e a conservare il vantaggio con grande piglio.

Le ragazze di coach Zè Roberto hanno chiuso al secondo posto il girone vinto dalla Turchia (oggi capace di liquidare il Belgio con un rapido 3-0), con un totale di sei vittorie contro le cinque delle nipponiche. Il Brasile si unisce così a Turchia, Serbia e Repubblica Dominicana che avevano fatto festa tra ieri e stamattina. Questa sera dovrebbero aggiungersi gli USA (basta un successo sulla Germania), prima dello scontro da mors tua vita mea tra Italia e Polonia nella bolgia di Lodz.

Chi non si qualifica attraverso i preolimpici dovrà aggrapparsi al ranking FIVB, che al termine della fase preliminare della Nations League determinerà le ultime cinque ammesse ai Giochi (tenendo in considerazione il criterio di rappresentanza continentale, nei fatti il Kenya è già ammesso in quota Africa). Il Brasile si presenterà nella capitale francese con grandi ambizioni dopo aver conquistato la medaglia d’argento a Tokyo 2020 perdendo l’atto conclusivo contro gli USA.

Oggi il Brasile ha vinto per 3-2 (25-21; 22-25; 27-25; 15-25; 15-10). Le sudamericane hanno annullato due set-point consecutivi sul 24-22 del terzo set in favore delle padrone di casa, che poi hanno reagito nel quarto parziale salvo crollare al tie-break al cospetto di Gabi e compagne. Prestazione straripante dell’attaccante Gabi, autrice di 23 punti accanto a Julia Bergmann (15) e Rosamaria Montibeller (13). Anche la centrale Thaisa ha chiuso in doppia cifra (13 punti, 4 muri) accanto ad Ana Carolina Da Silva (10, 3 muri). Al Giappone non sono bastate Kotona Hayashi (18), Sarina Nishida (18), Mayu Ishikawa (16) e Arisa Inoue (15).

Foto: FIVB