ATP Zhuhai 2023, la finale sarÃ  tra Karen Khachanov e Yoshihito Nishioka

Le semifinali degli Huafa Properties Zhuhai Championships 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a Zhuhai, in Cina, vedono approdare in finale il russo Karen Khachanov, primo favorito del seeding ed il nipponico Yoshihito Nishioka, testa di serie numero 8.

Nella prima semifinale il russo Karen Khachanov, numero 1 del seeding, piega lo statunitense Sebastian Korda, testa di serie numero 4, con il punteggio di 7-5 6-4. Nel primo set si assiste ad uno scambio di break tra quinto e sesto game, poi ad essere decisivo è l’undicesimo gioco, quando ai vantaggi il russo opera lo strappo che lo porta a servire per il set: Khachanov vince gli ultimi 7 punti del parziale e chiude sul 7-5 dopo un’ora. Nella seconda partita il russo scappa sul 4-0, portando a 7 la serie dei game vinti dal 4-5 del primo set, ma Korda tenta la disperata rimonta, che però si ferma sul 3-4 30-15 in risposta: da quel momento Khachanov vince 7 punti consecutivi al servizio e chiude sul 6-4 dopo 48 minuti.

Nella seconda semifinale il nipponico Yoshihito Nishioka, numero 8 del tabellone, regola il russo Aslan Karatsev con un duplice 6-4. Nel primo parziale c’è subito uno scambio di break tra secondo e terzo gioco, poi nel settimo game, ai vantaggi, il giapponese sfrutta il secondo break point e va sul 4-3. Un infinito decimo gioco, in cui Nishioka deve anche cancellare una palla per il controbreak, consegna, alla sesta occasione, il set al nipponico per 6-4 dopo un’ora ed un minuto di gioco. Nella seconda partita Karatsev trova lo strappo nel secondo gioco e nel terzo scappa sul 3-0, ma inizia ad accusare problemi fisici. Il russo cancella due opportunità per il controbreak dal 15-40 nel quinto game e poi va sul 4-1, ma è costretto a chiamare il time-out medico. Al ritorno in campo Nishioka inanella cinque giochi consecutivi con un parziale di 20 punti a 5 e chiude sul 6-4 in 53 minuti.

ATP 250 ZHUHAI 2023 – RISULTATI 25 SETTEMBRE

Karen Khachanov b. Sebastian Korda 7-5 6-4

Yoshihito Nishioka b. Aslan Karatsev 6-4 6-4

Foto: LaPresse