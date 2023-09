Andrea Pellegrino conquista il Challenger di Bad Waltersdorf 2023 su Dennis Novak, torna al successo dopo piÃ¹ di un anno

Va ad Andrea Pellegrino il Challenger di Bad Waltersdorf, in Austria, per l’edizione 2023. Un gran bel percorso, quello del classe ’97 di Bisceglie, che riesce così a portare a casa l’evento la cui finale si è dovuta disputare, per varie questioni di maltempo, oggi. Battuto nell’ultimo atto l’austriaco Dennis Novak: 1-6 7-6(5) 6-3 il punteggio finale dopo che l’azzurro si è trovato per due volte, nel tie-break, a due punti dalla sconfitta.

Pellegrino, durante il suo cammino, è riuscito a mettere insieme una serie di vittorie davvero importanti. Al primo turno ha eliminato il numero 5 del seeding, anche lui padrone di casa, Jurij Rodionov, per 6-7(6) 6-3 6-2, prima di avere ragione di Francesco Passaro (che sta cercando una ripresa) per 2-6 6-2 6-2.

Ai quarti di finale è arrivato il turno dello slovacco Jozef Kovalik, ma ad impressionare è stata la semifinale: 6-2 6-3 allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che non si può certo definire uno di quelli che sul rosso si batte da solo, anzi. E poi il successo ai danni di Novak che significa terzo Challenger in carriera, il primo dopo un anno e mezzo.

Si tratta del tredicesimo successo in singolare nella stagione per l’Italia a livello Challenger; ne ha tre Matteo Arnaldi, due sono stati appannaggio di Matteo Gigante, uno in bacheca a testa per Pellegrino, Luca Nardi, Giulio Zeppieri, Raul Brancaccio, Luciano Darderi, Alessandro Giannessi, Franco Agamenone, Mattia Bellucci. Il protagonista di oggi rientra, con questa affermazione, nei primi 200: si assesta al numero 190 ATP con un salto di 40 posizioni.

